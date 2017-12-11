Семь тысяч новосибирцев лишились работы из-за сокращения

Власти отчитались о том, что безработица в регионе пошла на спад

С начала года компании Новосибирской области сократили больше 7 тысяч работников.







Всего к концу прошлой рабочей недели в регионе насчитывалось 12,5 тысячи безработных.







«Уровень официальной безработицы составляет 0,9% от численности рабочей силы», — сообщили сегодня, 11 декабря, в правительстве Новосибирской области.







Самый низкий показатель безработицы власти зарегистрировали в Новосибирске (0,4%), самый высокий — в Кочковском районе (3,5%). Год назад показатель безработицы по региону в целом был немного выше — 1%, безработными числились 14,7 тысячи человек.







Центры занятости в этом году помогли найти работу 70,2 тысячи новосибирцев. Учиться новым профессиям начали 4812 безработных. «В качестве будущих профессий они выбрали такие, как электрогазосварщик, повар, водитель погрузчика, парикмахер и другие», — рассказали в региональном правительстве.







По данным властей, всего к 8 декабря на предприятиях Новосибирской области насчитывалось 27,2 тысячи вакансий. Под сокращение с начала года попали 7289 работников.







Некоторые новосибирцы идут на риск и решаются сменить работу в преддверии Нового года, причём, как показывают опросы, в каждом третьем случае нужные вакансии подворачиваются даже быстрее, чем ожидают сами соискатели.