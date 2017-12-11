Зарплаты выпускников помогли НГУ пробиться в топ-200 лучших вузов мира

НГУ вошёл во вторую сотню лучших университетов мира
НГУ вошёл во вторую сотню лучших университетов мира

Новосибирский государственный университет оказался в числе 13 российских вузов, которые вошли в первый Московский международный рейтинг «Три миссии университета».


Всего в пилотную версию нового рейтинга попали 200 университетов из 39 стран — Новосибирский госуниверситет занял 132-е место.


«Позиции НГУ традиционно сильны по наукометрическим показателям. Кроме того, НГУ в числе лидеров и по таким показателям, как количество онлайн-курсов, размёщенных на крупных онлайн-платформах, доля иностранных студентов, средний уровень заработной платы выпускников в течение года после года выпуска, доля очных студентов, обучающихся бесплатно», — рассказал ректор НГУ Михаил Федорук пресс-службе университета.


При составлении рейтинга эксперты оценивали показатели, которые характеризуют три классические миссии университетов: образовательную (вес в итоговой оценке вуза — 45%), научную (вес 25%) и взаимодействие университета с обществом (вес 30%). 


«Какие-либо поблажки российским вузам были исключены. Рейтинг основывается на одобренных зарубежными экспертами критериях, в которых Россия не имеет очевидных преимуществ, использовалась публичная отчётность университетов и данные независимых иностранных источников», — пояснил гендиректор Ассоциации составителей рейтингов Дмитрий Гришанков.


Возглавил пилотную версию рейтинга Гарвардский университет (США). Среди российских вузов самую выгодную позицию занял МГУ имени М.В. Ломоносова — у него 25-е место.


Новосибирский госуниверситет регулярно попадает в различные мировые и российские рейтинги и постоянно улучшает свои позиции в них. Этим летом стало известно, что Новосибирский государственный университет заключил 4-миллионный контракт с консалтинговой компанией «ПрайсвотерхаусКуперс Консалтинг» за советы по улучшению рейтинга. Специалисты должны будут помочь НГУ повысить конкурентоспособность среди мировых вузов в 2018–2020 годах.

Прочтений: 2962
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (36)36
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено