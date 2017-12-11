Зарплаты выпускников помогли НГУ пробиться в топ-200 лучших вузов мира
Новосибирский государственный университет оказался в числе 13 российских вузов, которые вошли в первый Московский международный рейтинг «Три миссии университета».
Всего в пилотную версию нового рейтинга попали 200 университетов из 39 стран — Новосибирский госуниверситет занял 132-е место.
«Позиции НГУ традиционно сильны по наукометрическим показателям. Кроме того, НГУ в числе лидеров и по таким показателям, как количество онлайн-курсов, размёщенных на крупных онлайн-платформах, доля иностранных студентов, средний уровень заработной платы выпускников в течение года после года выпуска, доля очных студентов, обучающихся бесплатно», — рассказал ректор НГУ Михаил Федорук пресс-службе университета.
При составлении рейтинга эксперты оценивали показатели, которые характеризуют три классические миссии университетов: образовательную (вес в итоговой оценке вуза — 45%), научную (вес 25%) и взаимодействие университета с обществом (вес 30%).
«Какие-либо поблажки российским вузам были исключены. Рейтинг основывается на одобренных зарубежными экспертами критериях, в которых Россия не имеет очевидных преимуществ, использовалась публичная отчётность университетов и данные независимых иностранных источников», — пояснил гендиректор Ассоциации составителей рейтингов Дмитрий Гришанков.
Возглавил пилотную версию рейтинга Гарвардский университет (США). Среди российских вузов самую выгодную позицию занял МГУ имени М.В. Ломоносова — у него 25-е место.
Новосибирский госуниверситет регулярно попадает в различные мировые и российские рейтинги и постоянно улучшает свои позиции в них. Этим летом стало известно, что Новосибирский государственный университет заключил 4-миллионный контракт с консалтинговой компанией «ПрайсвотерхаусКуперс Консалтинг» за советы по улучшению рейтинга. Специалисты должны будут помочь НГУ повысить конкурентоспособность среди мировых вузов в 2018–2020 годах.
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Ольга Хмелевская
Фото Юлии Шипициной