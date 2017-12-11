Железнодорожники объяснили забор на о.п. Центр борьбой с безбилетниками
Новосибирские железнодорожники объяснили, зачем перегородили забором удобный проход от автовокзала к остановочной платформе Центр.
Как пояснили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги в ответ на запрос НГС.НОВОСТИ, ограждение на остановочной платформе, так же как и установленные в октябре турникеты, нужно для борьбы с безбилетниками.
«Размещённая на остановочной платформе Центр система призвана исключить проход на посадку по несанкционированному и небезопасному маршруту, а также позволяет исключить допуск безбилетных пассажиров в электропоезда трёх направлений: Кузбасское, Сокур через Инскую, Южное. Для следования пассажиров от остановочной платформы Центр до автовокзала предусмотрены альтернативные маршруты, отвечающие требованиям безопасности пассажиров», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
В ЗСЖД уточнили, что турникеты на остановочной платформе Центр заработают в январе 2018 года. Стойки турникетов оснащены сканерами, которые считывают электронные билеты с экрана смартфона и абонементные билеты с пластиковой карты.
Несколько дней назад новосибирцы заметили, что возле остановочной платформы Центр появился забор, который перегородил тропинку в сторону автовокзала. Теперь горожане вынуждены перелезать через этот забор или обходить его сбоку, близко к железнодорожным путям.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова