Железнодорожники объяснили забор на о.п. Центр борьбой с безбилетниками

Находчивые новосибирцы перелезают через забор или обходят его в опасной близости от рельсов
Находчивые новосибирцы перелезают через забор или обходят его в опасной близости от рельсов

Новосибирские железнодорожники объяснили, зачем перегородили забором удобный проход от автовокзала к остановочной платформе Центр.


Как пояснили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги в ответ на запрос НГС.НОВОСТИ, ограждение на остановочной платформе, так же как и установленные в октябре турникеты, нужно для борьбы с безбилетниками.


«Размещённая на остановочной платформе Центр система призвана исключить проход на посадку по несанкционированному и небезопасному маршруту, а также позволяет исключить допуск безбилетных пассажиров в электропоезда трёх направлений: Кузбасское, Сокур через Инскую, Южное. Для следования пассажиров от остановочной платформы Центр до автовокзала предусмотрены альтернативные маршруты, отвечающие требованиям безопасности пассажиров», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.


В ЗСЖД уточнили, что турникеты на остановочной платформе Центр заработают в январе 2018 года. Стойки турникетов оснащены сканерами, которые считывают электронные билеты с экрана смартфона и абонементные билеты с пластиковой карты.


Несколько дней назад новосибирцы заметили, что возле остановочной платформы Центр появился забор, который перегородил тропинку в сторону автовокзала. Теперь горожане вынуждены перелезать через этот забор или обходить его сбоку, близко к железнодорожным путям.

Прочтений: 1122
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено