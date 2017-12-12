Тепло вернётся: синоптики рассказали о погоде в середине декабря
Синоптики Новосибирской области рассказали о прогнозе на вторую декаду декабря: температура ожидается выше нормы на 3 градуса, а снега почти не будет.
«В целом среднедекадная температура по области будет выше нормы на 1–3 градуса, кроме юга — там около нормы, и ожидается в пределах
Синоптики прогнозируют, что к 14 декабря температура по области понизится до
«Это будет волна холода, а потом будет повышение температуры. Мы рассчитываем, что температура ночью может подняться до
Первая декада декабря в Новосибирской области также была теплее нормы на 1–3 градуса.
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Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой