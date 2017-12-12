Тепло вернётся: синоптики рассказали о погоде в середине декабря

Синоптики ожидают слабый снег в начале и конце второй декады декабря
Синоптики ожидают слабый снег в начале и конце второй декады декабря

Синоптики Новосибирской области рассказали о прогнозе на вторую декаду декабря: температура ожидается выше нормы на 3 градуса, а снега почти не будет.


«В целом среднедекадная температура по области будет выше нормы на 1–3 градуса, кроме юга — там около нормы, и ожидается в пределах –9…–14 градусов», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Синоптики прогнозируют, что к 14 декабря температура по области понизится до –12…–17 градусов днём и ночью до –14…–19 градусов, местами до –28 градусов.


«Это будет волна холода, а потом будет повышение температуры. Мы рассчитываем, что температура ночью может подняться до –9…–14 градусов мороза, а днём — до –4…–9 градусов мороза. Вероятен слабый снег в начале и в конце декады», — заключил Ягудин.


Первая декада декабря в Новосибирской области также была теплее нормы на 1–3 градуса.

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