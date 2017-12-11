К Новому году закопают: один из выездов на улицу Ватутина закрыли из-за ремонта трубы
Власти Новосибирска закроют проезд по улице Вертковской около перекрёстка с Ватутина до конца месяца.
«С 11 декабря закрывается движение транспорта по улице Вертковской в районе автостоянки на улице Ватутина, 30, корпус 2. Объезд доступен по дорогам общего пользования», — рассказали в пресс-центре мэрии.
Дорогу закрывают из-за аварийного ремонта теплотрассы, который будут делать специалисты АО «СИБЭКО». Закончить ремонт и открыть дорогу планируют 27 декабря.
Недавно власти закрывали для проезда чётную сторону Комсомольского проспекта из-за ремонта теплотрассы.
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Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)