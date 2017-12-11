К Новому году закопают: один из выездов на улицу Ватутина закрыли из-за ремонта трубы

Проезд по улице закрывают с 11 декабря
Проезд по улице закрывают с 11 декабря

Власти Новосибирска закроют проезд по улице Вертковской около перекрёстка с Ватутина до конца месяца.


«С 11 декабря закрывается движение транспорта по улице Вертковской в районе автостоянки на улице Ватутина, 30, корпус 2. Объезд доступен по дорогам общего пользования», — рассказали в пресс-центре мэрии.


Дорогу закрывают из-за аварийного ремонта теплотрассы, который будут делать специалисты АО «СИБЭКО». Закончить ремонт и открыть дорогу планируют 27 декабря.


Закончат ремонт теплотрассы к 27 декабря
Закончат ремонт теплотрассы к 27 декабря


Недавно власти закрывали для проезда чётную сторону Комсомольского проспекта из-за ремонта теплотрассы.

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