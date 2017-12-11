«Выпили и поругались»: новосибирец с пистолетом ранил посетителя ночного клуба Alpen Grotte

Драка со стрельбой произошла 9 декабря в 5:00 около бара Alpen Grotte
Драка со стрельбой произошла 9 декабря в 5:00 около бара Alpen Grotte

Посетитель бара Alpen Grotte на улице Вокзальная магистраль в Новосибирске выстрелил в посетителя клуба из травматического оружия, пострадавший был доставлен в больницу. В полиции уточнили, что инцидент произошёл 9 декабря в 5:00, а сегодня, 11 декабря, стрелявшего удалось задержать.


«Люди выпили, они там в клубе начали [конфликт], вышли на улицу, — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ источник, знакомый с ситуацией. — Началась драка. Кто-то убегал, кто-то прибегал в процессе, но было точно более пяти человек».


В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили, что один из участников конфликта выстрелил в посетителя бара из травматического пистолета, после чего скрылся. Пострадавший был доставлен в больницу, а по факту перестрелки было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».


«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили всех участников конфликта и личность стрелявшего — им оказался 22-летний ранее не судимый житель Ленинского района», — пояснили в ведомстве. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде, оружие изъято и отправлено на экспертизу.


«Дело могут переквалифицировать, — объяснили в полиции. — В больницу обращался один человек, поэтому пока хулиганство. А там уже по тяжести здоровья будут смотреть». 



Представители Alpen Grotte заявили, что не дают комментариев по поводу этого инцидента.


Совсем недавно похожий инцидент произошёл в стриптиз-баре «Чарли» — один из гостей заведения открыл стрельбу по посетителям бара из травматического оружия, в перестрелке пострадали три человека.

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