Самые опасные террористы разгромлены: Путин приказал вывести войска из Сирии
Президент России Владимир Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии в пункты постоянной дислокации на территории РФ.
«Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», — приводит слова Путина «Интерфакс».
Такое распоряжение российский президент дал в понедельник во время своего визита на российскую базу Хмеймим в Сирии. На авиабазе Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российской военной группировкой Сергей Суровикин встретились с президентом Сирии Башаром Асадом.
Как заявил Путин, за два с небольшим года российским и сирийским войскам удалось разгромить наиболее боеспособную группировку международных террористов. При этом, по словам президента, Россия может нанести новый удар по террористам.
Наталья Попельницкая
Фото kremlin.ru