Самые опасные террористы разгромлены: Путин приказал вывести войска из Сирии

Владимир Путин выступил перед военнослужащими авиабазы в Сирии

Президент России Владимир Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии в пункты постоянной дислокации на территории РФ.







«Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», — приводит слова Путина «Интерфакс».





Такое распоряжение российский президент дал в понедельник во время своего визита на российскую базу Хмеймим в Сирии. На авиабазе Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российской военной группировкой Сергей Суровикин встретились с президентом Сирии Башаром Асадом.





Как заявил Путин, за два с небольшим года российским и сирийским войскам удалось разгромить наиболее боеспособную группировку международных террористов. При этом, по словам президента, Россия может нанести новый удар по террористам.