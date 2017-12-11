Самые опасные террористы разгромлены: Путин приказал вывести войска из Сирии

Владимир Путин выступил перед военнослужащими авиабазы в Сирии
Владимир Путин выступил перед военнослужащими авиабазы в Сирии

Президент России Владимир Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии в пункты постоянной дислокации на территории РФ.


«Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», — приводит слова Путина «Интерфакс».


Такое распоряжение российский президент дал в понедельник во время своего визита на российскую базу Хмеймим в Сирии. На авиабазе Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российской военной группировкой Сергей Суровикин встретились с президентом Сирии Башаром Асадом.


Как заявил Путин, за два с небольшим года российским и сирийским войскам удалось разгромить наиболее боеспособную группировку международных террористов. При этом, по словам президента, Россия может нанести новый удар по террористам.

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