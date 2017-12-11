Водитель из Новосибирской области погиб в страшном ДТП под Тюменью

КАМАЗ практически полностью смял переднюю часть иномарки

Сегодня, 11 декабря, 29-летний водитель из Новосибирской области и его пассажир погибли в аварии в Тюменской области: их легковую машину смял встречный КАМАЗ.







Авария произошла на 375-м км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск около 10:00 по местному времени, сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделении пропаганды ГИБДД Тюменской области.







Как рассказали в автоинспекции, водитель праворульной «Мазды» пошёл на обгон на кривом участке дороги с ограниченной видимостью, где действует знак «Обгон запрещён». «При обгоне автомобиль Mazda выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем КАМАЗ, который двигался во встречном направлении», — сообщили в отделении пропаганды.







В ГИБДД уточнили, что в аварии погибли два человека: 29-летний водитель «Мазды» — житель посёлка Моховое Чановского района Новосибирской области, и его 36-летний пассажир. Второй погибший был жителем Омской области.







В автоинспекции добавили, что случившаяся авария не привела к заторам на трассе — обе машины в результате ДТП сместились на обочину.





В аварии погибли житель Новосибирской области и его пассажир







Накануне вечером ещё одно страшное ДТП произошло на трассе в Ордынском районе Новосибирской области: в столкновении «Тойоты» и «Ауди А6» погибла 2-летняя девочка, ещё семь человек получили травмы.