Водитель из Новосибирской области погиб в страшном ДТП под Тюменью

КАМАЗ практически полностью смял переднюю часть иномарки
КАМАЗ практически полностью смял переднюю часть иномарки

Сегодня, 11 декабря, 29-летний водитель из Новосибирской области и его пассажир погибли в аварии в Тюменской области: их легковую машину смял встречный КАМАЗ.


Авария произошла на 375-м км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск около 10:00 по местному времени, сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделении пропаганды ГИБДД Тюменской области.


Как рассказали в автоинспекции, водитель праворульной «Мазды» пошёл на обгон на кривом участке дороги с ограниченной видимостью, где действует знак «Обгон запрещён». «При обгоне автомобиль Mazda выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем КАМАЗ, который двигался во встречном направлении», — сообщили в отделении пропаганды.

 

В ГИБДД уточнили, что в аварии погибли два человека: 29-летний водитель «Мазды» — житель посёлка Моховое Чановского района Новосибирской области, и его 36-летний пассажир. Второй погибший был жителем Омской области.


В автоинспекции добавили, что случившаяся авария не привела к заторам на трассе — обе машины в результате ДТП сместились на обочину.


В аварии погибли житель Новосибирской области и его пассажир
В аварии погибли житель Новосибирской области и его пассажир


Накануне вечером ещё одно страшное ДТП произошло на трассе в Ордынском районе Новосибирской области: в столкновении «Тойоты» и «Ауди А6» погибла 2-летняя девочка, ещё семь человек получили травмы.

Прочтений: 6088
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (24)24
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено