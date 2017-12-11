Новосибирский пловец привёз полный комплект медалей со всероссийских соревнований на Урале

Даниил профессионально занимается плаванием с пятого класса
Даниил профессионально занимается плаванием с пятого класса

Новосибирский пловец Даниил Марков завоевал полный комплект медалей на всероссийских соревнованиях в Екатеринбурге.


Соревнования среди юниоров и юниорок проходили с 8 по 10 декабря. В них в составе сборных команд участвовали более 400 спортсменов из 50 регионов России. Сборная команда Новосибирской области завоевала четыре медали — золотую, серебряную и две бронзовые, рассказали в пресс-службе департамента физкультуры и спорта НСО. 


Полный комплект наград уже во второй раз за свою спортивную карьеру завоевал Даниил Марков. 18-летний пловец стал лучшим на дистанции 50 метров баттерфляем, показав результат 24,25 секунды. На 100-метровой дистанции Даниил уступил на финише всего 0,01 секунды алтайскому пловцу Александру Казанцеву, который и стал победителем заплыва. На третью ступень пьедестала почёта юноша поднялся на 100-метровке вольным стилем (50,81 секунды). 


«На этих соревнованиях я работал на золото на всех личных дистанциях, в приоритете был баттерфляй. Бронзе на 100 метров вольным стилем был рад, а вот серебро на 100 метров баттерфляем очень разозлило (проиграл 0,01 секунды), думаю, это немного помогло взять золото на "полтиннике" баттерфляем. За подготовку хочу поблагодарить своего тренера Александра Брониславовича Мартынова», — поделился Даниил с корреспондентом НГС.НОВОСТИ.


Молодой человек признался, что самым волнительным для него стал последний день соревнований. «Очень хотелось выиграть, вообще, спринт — это лотерея. Но в Екатеринбурге я с первых метров занял лидерство и удержал его до финишного касания, опередив ближайшего соперника на 0,3 [секунды]», — заметил юноша.


Впереди у Даниила — выступление на чемпионате России весной. «Сейчас нужно проделать большой объём работы, чтобы показывать там самые быстрые секунды. Но сейчас своё время считаю хорошим», — подчеркнул спортсмен.


Также на соревнованиях успешно выступила сибирячка Александра Кичигина. На дистанции 50 метров брассом девушка добавила ещё одну бронзу в копилку нашей сборной.


Спортсмены представляют СДЮШОР «Центр водных видов спорта», а тренируются у Александра Мартынова и Дильбары Лекомцевой.


В начале сентября НГС.НОВОСТИ рассказывали также об успешном выступлении новосибирских пловцов в финале Кубка мира по плаванию в ластах в Турции. Спортсмены привезли оттуда сразу десяток медалей.

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