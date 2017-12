Музыкант из Новосибирска бегал от полиции Нью-Йорка, чтобы снять клип

Владимир Комаров, ранее игравший в группах Hot Zex и Punk TV, снял в Нью-Йорке видеоклип на песню из альбома своего нового проекта The Dayoffs

Музыкант из Новосибирска, с 2011 года живущий в США и известный своей работой в группах Hot Zex и Punk TV, Владимир Комаров снял в Нью-Йорке новый клип — во время съёмок ему приходилось скрываться от полиции.





«Песня "Nobody knows her" из нового альбома, и это уже наш четвёртый клип. В нём участвовала моя дочь Ева. Снимали долго, в несколько этапов. <…> За время между съёмками я оброс, и поэтому пришлось идти к тому же парикмахеру, который стриг меня перед первым съёмочным днём, и просить подстричь точно так же», — рассказал НГС.НОВОСТИ Владимир Комаров.







По словам Комарова, съёмки велись без специального разрешения на использование трипода — трёхногого штатива, которое по законам Нью-Йорка надо было получить в муниципалитете. Поэтому музыкантам и операторам приходилось постоянно бегать от полиции и сотрудников вокзала, где проходили съёмки.







Смысл песни, на которую было снято видео, лидер группы The Dayoffs объяснил рефлексией на фильм Клода Лелуша «Мужчина и женщина».







Сейчас, как уточнил Владимир Комаров, идёт работа над пятым клипом, который делают для него новосибирские мультипликаторы.







О дебютном альбоме нового проекта Владимира Комарова и японского музыканта Ацуо Мацумото The Dayoffs НГС.НОВОСТИ рассказали в конце ноября.