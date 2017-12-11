Музыкант из Новосибирска бегал от полиции Нью-Йорка, чтобы снять клип
Музыкант из Новосибирска, с 2011 года живущий в США и известный своей работой в группах Hot Zex и Punk TV, Владимир Комаров снял в Нью-Йорке новый клип — во время съёмок ему приходилось скрываться от полиции.
«Песня "Nobody knows her" из нового альбома, и это уже наш четвёртый клип. В нём участвовала моя дочь Ева. Снимали долго, в несколько этапов. <…> За время между съёмками я оброс, и поэтому пришлось идти к тому же парикмахеру, который стриг меня перед первым съёмочным днём, и просить подстричь точно так же», — рассказал НГС.НОВОСТИ Владимир Комаров.
По словам Комарова, съёмки велись без специального разрешения на использование трипода — трёхногого штатива, которое по законам Нью-Йорка надо было получить в муниципалитете. Поэтому музыкантам и операторам приходилось постоянно бегать от полиции и сотрудников вокзала, где проходили съёмки.
Смысл песни, на которую было снято видео, лидер группы The Dayoffs объяснил рефлексией на фильм Клода Лелуша «Мужчина и женщина».
Сейчас, как уточнил Владимир Комаров, идёт работа над пятым клипом, который делают для него новосибирские мультипликаторы.
О дебютном альбоме нового проекта Владимира Комарова и японского музыканта Ацуо Мацумото The Dayoffs НГС.НОВОСТИ рассказали в конце ноября.
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Илья Калинин
Фото предоставлено Владимиром Комаровым
Видео youtube.com