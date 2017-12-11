Пятый против пятого: водитель троллейбуса вытолкнул коллегу на тротуар Красного проспекта

Из-за аварии на Красном проспекте образовалась пробка
Из-за аварии на Красном проспекте образовалась пробка

Днём 11 декабря троллейбус маршрута № 5 вылетел на тротуар после удара другого троллейбуса на остановке «Дом культуры "Энергия"» в Заельцовском районе Новосибирска.


Авария случилась около 15:30.


«Троллейбус № 5 с пассажирами остановился на остановке, а ехавший сзади пустой троллейбус решил обогнать. Снял штанги у стоявшего, в итоге маневров такая авария», — рассказал НГС.НОВОСТИ один из пассажиров троллейбуса.


Очевидец добавил, что один из троллейбусов из-за столкновения выехал на тротуар.


Троллейбусы заняли две полосы дороги, аварию объезжают по третьей полосе. Судя по данным сервиса Яндекс.Пробки, на Красном проспекте от перекрёстка с улицей Северной образовалась пробка, скорость потока там всего 3 километра в час.


Одна из недавних аварий с участием троллейбусов случилась 7 декабря на проспекте Карла Маркса: ехавшие друг за другом троллейбус и два микроавтобуса собрались в «паровозик».

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