Пятый против пятого: водитель троллейбуса вытолкнул коллегу на тротуар Красного проспекта
Днём 11 декабря троллейбус маршрута
Авария случилась около 15:30.
«Троллейбус
Очевидец добавил, что один из троллейбусов из-за столкновения выехал на тротуар.
Троллейбусы заняли две полосы дороги, аварию объезжают по третьей полосе. Судя по данным сервиса Яндекс.Пробки, на Красном проспекте от перекрёстка с улицей Северной образовалась пробка, скорость потока там всего 3 километра в час.
Одна из недавних аварий с участием троллейбусов случилась 7 декабря на проспекте Карла Маркса: ехавшие друг за другом троллейбус и два микроавтобуса собрались в «паровозик».
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Ксения Евдокимова
Фото очевидца