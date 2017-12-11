Ребёнок пострадал в аварии возле Центрального парка

Легковые авто сошлись в ДТП на перекрёстке возле Центрального парка

Днём 11 декабря ребёнок получил травму головы в столкновении двух «Тойот» на пересечении улиц Фрунзе и Каменской в Центральном районе Новосибирска.



В 14:20 на перекрёстке столкнулись Toyota Marino и Toyota Carib.







«Marino двигалась по Фрунзе со стороны улицы Мичурина, Carib — по Каменской со стороны Ядринцевской. Водитель Marino пояснила, что ехала на зелёный сигнал светофора и тут на перекрёсток выскочил Carib, в который она врезалась. Водитель "Кариба" общаться отказался, добавив при этом, что у него "нет страховки"», — сообщили специалисты мобильного приложения «Автоспас».







Как уточнили аваркомы, в «Тойоте Марино» были две девушки и два ребёнка. Один ребёнок получил травму: он ударился головой. На месте ДТП работали врачи, добавили в «Автоспасе».







В группе пропаганды городской ГИБДД корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили, что автоинспекторы разбираются в ситуации, но детали случившегося пообещали сообщить позже.





Дополнение: Как рассказали в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска, оба водителя утверждают, что ехали на зелёный. «В автомобиле, который двигался по улице Фрунзе, были двое ребятишек — мальчики 2010 и 2014 года рождения. Оба, по словам мамы, были в детских креслах, пристёгнуты», — сообщили в ГИБДД.





В автоинспекции добавили, что скорая помощь увезла обоих детей — врачам нужно их осмотреть. Сведений о самочувствии мальчиков у ГИБДД пока нет.





В аварии пострадал маленький пассажир «Тойоты Марино»





Авария произошла в третьем часу дня





Накануне вечером на трассе в Ордынском районе произошло ДТП с «Тойотой Спринтер» и «Ауди А6», в котором погибла 2-летняя девочка. Ещё семь человек получили травмы.