После публикации НГС прокуроры нагрянули с проверкой на автобусную остановку

Прокуроры проверят безопасность конечной остановки на маршруте № 60
Прокуроры проверят безопасность конечной остановки на маршруте № 60

Прокурор Новосибирска Денис Ференец начал проверку после публикации на НГС об опасной остановке на маршруте № 60 и низких зарплатах водителей.


«В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения, своевременности перечисления мэрией города субсидий за перевозку льготных категорий граждан», — рассказали в прокуратуре НСО.


Проверка началась на прошлой неделе, она продлится не больше 30 дней.


Это ситуация была отражена в публикации НГС «"Город встанет": водители автобусов решились на пятидневную забастовку из-за низкой зарплаты».


В ней водитель одного из левобережных маршрутов рассказывал, что на этой неделе планируется забастовка работников коммерческих автобусных парков. Главный повод для забастовки — задержка заработной платы и её размер. При этом задержки зарплаты он связал с тем, что мэрия задолжала перевозчикам выплату компенсаций льготного проезда. Мэр Анатолий Локоть подтвердил долги муниципалитета и пообещал не допустить забастовки.


Также о проблемах маршрута № 60 в той публикации сообщил Сергей Харитонов, руководитель транспортной компании «Предприятие "СИБНИКМА"», обслуживающей маршрут. Он рассказал, что на конечной остановке не решены вопросы с организацией условий для водителей — нет столовых и туалета для работников общественного транспорта. Кроме того, водители постоянно разбивают бамперы из-за плохого подъезда к остановке.

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