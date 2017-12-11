После публикации НГС прокуроры нагрянули с проверкой на автобусную остановку

Прокуроры проверят безопасность конечной остановки на маршруте № 60

Прокурор Новосибирска Денис Ференец начал проверку после публикации на НГС об опасной остановке на маршруте № 60 и низких зарплатах водителей.





«В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения, своевременности перечисления мэрией города субсидий за перевозку льготных категорий граждан», — рассказали в прокуратуре НСО.







Проверка началась на прошлой неделе, она продлится не больше 30 дней.







Это ситуация была отражена в публикации НГС «"Город встанет": водители автобусов решились на пятидневную забастовку из-за низкой зарплаты».







В ней водитель одного из левобережных маршрутов рассказывал, что на этой неделе планируется забастовка работников коммерческих автобусных парков. Главный повод для забастовки — задержка заработной платы и её размер. При этом задержки зарплаты он связал с тем, что мэрия задолжала перевозчикам выплату компенсаций льготного проезда. Мэр Анатолий Локоть подтвердил долги муниципалитета и пообещал не допустить забастовки.





