Видео: на площади Ленина начали собирать новогоднюю ёлку
На площади Ленина в Новосибирске начали монтировать новогоднюю ёлку.
Утром 11 декабря на территории ледового городка на площади Ленина появился металлический каркас для новогодней ёлки, днём рабочие его доделывали.
В ледовом городке на площади Ленина будет ёлка, ледовый лабиринт, горки и детская зона, а на площадке около краеведческого музея пройдёт фестиваль снежных скульптур — в выходные там поставили большие деревянные ящики. Ради строительства ледового городка власти с начала декабря закрыли парковку и часть улицы Ленина.
Вчера компания «Электронный город» направила одну из своих камер на площади Ленина на строящийся ледовый городок: новосибирцы могут наблюдать за строительством горок и украшением главной городской ёлки в режиме онлайн.
В Новосибирске вовсю начали готовиться к празднованию Нового года. Станции метрополитена украсили буквами из гирлянд и мигающими фигурками Деда Мороза и снеговиков, горку и ёлку поставили в Новосибирском зоопарке. А одну из первых ёлок поставили и нарядили на площади Маркса около МФК «Сан Сити».
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Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова
Видео с камеры «Электронного города» (2090000.ru)