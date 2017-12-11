Видео: на площади Ленина начали собирать новогоднюю ёлку

На площади Ленина в Новосибирске начали монтировать новогоднюю ёлку.


Скоро на площади Ленина нарядят ёлку и сделают ледовый городок
Скоро на площади Ленина нарядят ёлку и сделают ледовый городок


Утром 11 декабря на территории ледового городка на площади Ленина появился металлический каркас для новогодней ёлки, днём рабочие его доделывали. 


Открытие ледового городка на площади запланировано на 22 декабря
Открытие ледового городка на площади запланировано на 22 декабря


В ледовом городке на площади Ленина будет ёлка, ледовый лабиринт, горки и детская зона, а на площадке около краеведческого музея пройдёт фестиваль снежных скульптур — в выходные там поставили большие деревянные ящики. Ради строительства ледового городка власти с начала декабря закрыли парковку и часть улицы Ленина.


Вчера компания «Электронный город» направила одну из своих камер на площади Ленина на строящийся ледовый городок: новосибирцы могут наблюдать за строительством горок и украшением главной городской ёлки в режиме онлайн.



В Новосибирске вовсю начали готовиться к празднованию Нового года. Станции метрополитена украсили буквами из гирлянд и мигающими фигурками Деда Мороза и снеговиков, горку и ёлку поставили в Новосибирском зоопарке. А одну из первых ёлок поставили и нарядили на площади Маркса около МФК «Сан Сити».

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