Прибавка от Медведева: чиновникам и военным повысят зарплату впервые за четыре года

Зарплаты федеральных чиновников проиндексируют на 4%
Зарплаты федеральных чиновников проиндексируют на 4%

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении на 4% с 1 января 2018 года зарплаты госслужащим и работникам бюджетных учреждений. Зарплату также повысят военнослужащим.


Ранее в Минфине рассказали, что в 2018 году на 4% повысят зарплаты госслужащих, а также сенаторов и депутатов. Это станет первым повышением за несколько лет, потому что ранее зарплаты были заморожены, сообщает «Медуза».


Последний раз зарплаты госслужащим повышали в октябре 2013 года на 5,5%. Зарплаты депутатов и сенаторов повышали в 2014 году.


Федеральные чиновники и так остаются в лидерах по величине зарплат.


Среднемесячная зарплата служащих в федеральных государственных органах в 2016 году составила 115,7 тысячи рублей, сообщал ранее Росстат.


Лидером по итогам прошлого года был аппарат правительства: его сотрудники получали в среднем 228,5 тысячи рублей в месяц. На втором месте администрация президента, там средняя зарплата составляет 218,6 тысячи рублей. Тройку лидеров замкнула Счётная палата РФ со средним уровнем в 180,7 тысячи рублей.


В Совете Федерации средняя зарплата госслужащих равнялась 176 тысячам рублей, в Госдуме — 154 тысячам рублей, в Конституционном суде — 136 тысячам рублей.


Соответственно, зарплаты служащих в федеральных ведомствах в среднем вырастут на 3–10 тысяч рублей.


Зарплаты преподавателей, врачей и региональных чиновников тоже могут подрасти.


23 ноября российское правительство приняло решение выделить 5,1 млрд рублей на повышение зарплат федеральным работникам образования, здравоохранения и культуры.


«Дополнительные деньги из резервов правительства выделяем на повышение зарплат. Часть из них, о чём мы неоднократно говорили (3,6 млрд рублей), позволит увеличить заработную плату преподавателей вузов и научных работников. Около 200 млн рублей выделяется на сферу культуры, 1,3 млрд — на рост заработной платы врачей и других медицинских работников», — цитирует слова премьер-министра Дмитрия Медведева портал «Вести.Экономика».


Зарплаты учителей и врачей различаются в зависимости от регионов, в которых они работают. По данным Росстата, зарплата врачей в Самарской области составляет 38 тысяч рублей, средний медперсонал получает 22,4 тысячи рублей.


В Татарстане, по сведениям Росстата, за девять месяцев 2017 года зарплата врачей с высшим образованием составила 39,8 тысячи рублей, у среднего медицинского персонала средняя зарплата за этот период была 23,28 тысячи рублей.


Средняя зарплата школьных учителей в Омской области составляет 16 тысяч рублей при средней недельной нагрузке более 25 часов (по данным Общероссийского народного фронта).


Средняя зарплата учителей в Забайкальском крае за 9 месяцев текущего года едва превысила 29 тысяч рублей (данные Росстата).


Региональные власти также индексирует зарплаты своим чиновникам на 4%. В частности, с 1 октября проиндексирована зарплата чиновников в Свердловской области. По данным Свердловскстата, на конец 2016 года средний заработок чиновников в регионе составлял 46 тысяч рублей. Индексация на 4% позволила его увеличить на пару тысяч рублей ежемесячно.

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