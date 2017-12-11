Следователи проверяют, почему в роддоме Академгородка задохнулся младенец

Следователи только начали выяснять причины смерти ребёнка в ЦКБ — по предварительным данным, он задохнулся

Следственный комитет начал разбираться в причинах смерти младенца в роддоме новосибирского Академгородка — следователи узнали об этом из СМИ.







«Мы проводим проверку», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе СУ СКР России по Новосибирской области. В Следственном комитете уточнили, что проверка трагического случая в ЦКБ по сообщениям из СМИ только началась, поэтому подробности и предварительные итоги станут известны позже.





Новосибирцы Оксана и Артём Штундер рассказали о смерти новорождённого ребёнка корреспондентам «Вести Новосибирск» — по словам родителей, он погиб в середине ноября.







Они объяснили, что младенец погиб в реанимации от асфиксии через пять дней после рождения, причём до родов о патологиях в развитии ребёнка известно не было.







ЦКБ неоднократно фигурировала в громких скандалах, связанных с гибелью пациентов. Одна из таких трагедий случилась в 2012 году, когда в больнице внезапно умер студент Новосибирского государственного университета Дмитрий Пестерев.







Напомним, в ближайшее время больницу должны передать в собственность НСО. К январю Новосибирская область должна получить в госсобственность Центральную клиническую больницу в Академгородке — по оценкам властей, на её ремонт потребуется 150 миллионов рублей.

