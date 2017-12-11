Новосибирские саблисты завоевали в Германии медали Кубка мира среди юниоров

Новосибирские спортсмены вскоре войдут в сборную России

В Германии завершился этап Кубка мира по фехтованию среди юниоров.





Сразу двое молодых саблистов из Новосибирска заняли в немецком Дормагене призовые места, сообщили НГС.НОВОСТИ в Федерации фехтования Новосибирской области.





В личном первенстве одержал победу 19-летний новосибирец Михаил Костенко — юноша обошёл двух французов в решающих боях.





Сибирячке Алине Михайловой пришлось особенно нелегко в полуфинале — её соперницей стала россиянка Евгения Подпаскова. Михайлова уступила соотечественнице в бою со счётом 15:14 и взяла бронзу.







Как добавили в Федерации фехтования НСО, оба спортсмена скоро войдут в сборную России.





Прошедшие выходные были результативными для новосибирских спортсменов — боксёр Миша Алоян одержал победу над соперником из Никарагуа.