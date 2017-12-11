Новосибирские саблисты завоевали в Германии медали Кубка мира среди юниоров
В Германии завершился этап Кубка мира по фехтованию среди юниоров.
Сразу двое молодых саблистов из Новосибирска заняли в немецком Дормагене призовые места, сообщили НГС.НОВОСТИ в Федерации фехтования Новосибирской области.
В личном первенстве одержал победу 19-летний новосибирец Михаил Костенко — юноша обошёл двух французов в решающих боях.
Сибирячке Алине Михайловой пришлось особенно нелегко в полуфинале — её соперницей стала россиянка Евгения Подпаскова. Михайлова уступила соотечественнице в бою со счётом 15:14 и взяла бронзу.
Как добавили в Федерации фехтования НСО, оба спортсмена скоро войдут в сборную России.
Прошедшие выходные были результативными для новосибирских спортсменов — боксёр Миша Алоян одержал победу над соперником из Никарагуа.
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Дарья Януш
Фото предоставлено Федерацией фехтования НСО