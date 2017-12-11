Новосибирские саблисты завоевали в Германии медали Кубка мира среди юниоров

Новосибирские спортсмены вскоре войдут в сборную России
Новосибирские спортсмены вскоре войдут в сборную России

В Германии завершился этап Кубка мира по фехтованию среди юниоров. 


Сразу двое молодых саблистов из Новосибирска заняли в немецком Дормагене призовые места, сообщили НГС.НОВОСТИ в Федерации фехтования Новосибирской области.


В личном первенстве одержал победу 19-летний новосибирец Михаил Костенко — юноша обошёл двух французов в решающих боях.


Сибирячке Алине Михайловой пришлось особенно нелегко в полуфинале —  её соперницей стала россиянка Евгения Подпаскова. Михайлова уступила соотечественнице в бою со счётом 15:14 и взяла бронзу.


Как добавили в Федерации фехтования НСО, оба спортсмена скоро войдут в сборную России.


Прошедшие выходные были результативными для новосибирских спортсменов — боксёр Миша Алоян одержал победу над соперником из Никарагуа.

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