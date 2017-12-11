Сибирячка победила в конкурсе красоты, быстро переодевшись в машине
Вечером 10 декабря в ресторане Mishkin & Mishkin прошёл новый конкурс красоты «Мисс Автоледи Новосибирск» — его участницы помимо стандартных дефиле и конкурсов должны были проехать на картинге и переодеться в автомобиле на скорость.
«Никаких особых модельных требований к участницам не было. Обязательным было лишь наличие прав с категорией В и не менее пяти лет водительского стажа. Была постановка дефиле, общий танец, визитка-рассказ о себе, езда на время на картингах», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ организатор конкурса Дарья Тимонина.
Помимо этого, как уточнила Дарья Тимонина, девушки также прошли испытание на знание ПДД и переодевались на время в автомобиле. По условиям состязания, участница садилась в автомобиль в джинсах, футболке и кроссовках, а выйти из машины должна была в вечернем платье и туфлях.
В конкурсе победила 29-летняя Елена Антонова, которая проехала на картинге быстрее всех — дистанцию она преодолела за 20,58 секунды, а образ в автомобиле она сменила за 34 секунды при лучшем результате конкурса в 24 секунды.
В качестве приза «Мисс Автоледи» Елена Антонова получила корону, сертификаты и подарки, а также меховую жилетку и денежный приз. Размер призовой суммы организаторы уточнить отказались, сказав только, что в ней более трёх цифр.
В самом начале декабря прошли ещё два конкурса, в которых участвовали новосибирские красавицы: международный «Мисс Офис — 2017» и всероссийский «Мисс УИС — 2017», в котором победила лейтенант Глафира Воробей.
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Илья Калинин
Фото предоставлено Дарьей Тимониной