Летим подешевле: из Новосибирска запустят субсидируемые рейсы в города России

Господдержка позволяет авиакомпаниям снизить цену билетов в города, с которыми затруднено транспортное сообщение
Господдержка позволяет авиакомпаниям снизить цену билетов в города, с которыми затруднено транспортное сообщение

В 2018 году из Новосибирска запустят субсидируемые рейсы по девяти направлениям.


С начала года авиакомпания S7 Airlines начнет выполнять субсидируемые рейсы в Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ). Весной запустят субсидируемые рейсы в Надым (Ямало-Ненецкий автономный округ), Кызыл (Республика Тыва), Когалым и Белоярский (Ханты-Мансийский автономный округ), а с 1 июня — в Томск. Об этом сообщается на сайте Росавиации.


Летать в эти города пассажиры будут на самолётах Embraer 170-LR, вместимость которых составляет 78 пассажиров, или на Airbus A320 на 158 пассажиров.


В Белоярский и Надым рейсы будут выполнять два раза в неделю, в Ноябрьск — по одному-два раза каждые семь дней, в Когалым и Томск — трижды в неделю, в Кызыл — от трёх до четырёх раз в неделю.


Кроме того, с 8 января и до конца года два раза в неделю авиакомпания «Турухан» получит субсидии на рейсы Стрежевой (город на крайнем севере Томской области), которые будут выполняться на самолётах Ан-24.


С февраля авиакомпания «Норд Стар» запустит субсидируемые рейсы в Северо-Енисейск (Красноярский край) на самолётах ATR-42, а с 1 марта авиакомпания «ЮТэйр» начнёт выполнять субсидируемые рейсы из Новосибирска в Ханты-Мансийск на самолётах ATR-72. Рейсы будут выполнять два раза в неделю.


Получение господдержки позволяет авиакомпаниям снизить цену билетов на маршрутах в города, с которыми затруднено транспортное сообщение. Точная стоимость билетов на полёты по субсидируемым направлениям в документах Росавиации не приводится. 


В прошлом году субсидируемые рейсы выполнялись также в Нижневартовск, Сургут, Новый Уренгой, Горно-Алтайск и Байкит (село в Эвенкийском районе Красноярского края).

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