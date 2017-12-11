Забор посреди сугроба: пассажирам электрички перегородили тропинку к автовокзалу

Забор пассажиры электричек заметили на прошедших выходных
Забор пассажиры электричек заметили на прошедших выходных

В Новосибирске возле остановочной платформы Центр появился забор, который преграждает пешеходам тропинку в сторону автовокзала.


Очевидцы заметили забор на выходных. «Сам видел, как люди перелазили через этот забор, обходили сбоку. Один парень при мне скатился под откос направо. А там ведь железнодорожные пути, очень опасно», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ один из пассажиров электрички в переписке в соцсети «ВКонтакте».


Молодой человек подчеркнул, что остановка Центр — популярный пассажирский узел, а по дорожке, которая теперь перегорожена, было удобно идти в сторону автовокзала.


Пассажир предположил, что появление забора связано с тем, что о.п. Центр оснащают турникетами, поэтому другие подходы к станции перекрывают. НГС.НОВОСТИ отправили запрос в пресс-службу Западно-Сибирской железной дороги, чтобы прояснить ситуацию.


Очевидец, который заметил забор, решил сфотографировать и сделать коллаж. По его словам, при нём некоторые люди перелезли через забор
Очевидец, который заметил забор, решил сфотографировать и сделать коллаж. По его словам, при нём некоторые люди перелезли через забор


В конце ноября НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом способе преграждения пути — тогда на мосту, который связывает ЖК «Астра» и улицу Танковую с улицей Овражной, появилась бетонная плита.

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