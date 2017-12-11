Ведро подарков: японцы поздравили Шилку с четвёртым днём рождения

Дочка белых медведей Кая и Герды Шилка сегодня, 11 декабря, отмечает свой четвертый день рождения — в зоопарке японского города Осака ей подарили большое чёрное ведро для игр.







Шилка живёт в Японии с марта 2015 года





Шилке на день рождения подарили большое чёрное пластиковое ведро с яблоками и замороженную рыбу, сообщается в паблике «SOS!!! Медведица Шилка просит о помощи!» в соцсети «ВКонтакте».









Шилка родилась в 2013 году и стала первым детёнышем у пары белых медведей Кая и Герды. Имя для медвежонка в зоопарке выбирали с помощью народного SMS-голосования. Больше всего новосибирцев отдали свои голоса за имя Шилка — в честь основателя зоопарка Ростислава Шило. Чуть менее популярным оказался вариант Олимпия.





Герда заботилась о своем первом детеныше с особым трепетом





Шилка с первых дней жизни стала любимицей у посетителей зоопарка





Когда Шилка немного подросла, её любимыми игрушками стали конусы и канистры — равно как и у её родителей.







Большинство новосибирцев решили, что самое подходящее имя для медвежонка — Шилка





После того, как Шилке исполнилось 11 месяцев, её отселили от мамы в отдельный вольер. Спустя несколько месяцев, в конце марта, её отправили в Японию. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть попросил посла Японии в РФ особо заботиться о медвежонке.





Шилка стала первым белым медвежонком, родившимся в Новосибирске за последние 40 лет







Шилка начала жить в отдельном вольере с 11 месяцев





Спустя год Шилка полностью освоилась на новом месте и порадовала своих поклонников красивыми ныряниями в воду.









В начале этого года стало известно, что Шилке нашли жениха — белого медведя по кличке Гого.









Сейчас Шилка живёт в вольере одна. Ее поклонники в день рождения желают медведице «счастливой медвежьей семьи».





В начале декабря свой день рождения также отметил брат Шилки Ростик. А в конце декабря с интервалом в неделю отметили юбилеи родителей медвежат Кай и Герда. Им исполнилось по 10 лет.