Ведро подарков: японцы поздравили Шилку с четвёртым днём рождения

Дочка белых медведей Кая и Герды Шилка сегодня, 11 декабря, отмечает свой четвертый день рождения — в зоопарке японского города Осака ей подарили большое чёрное ведро для игр.


Шилка живёт в Японии с марта 2015 года
Шилка живёт в Японии с марта 2015 года


Шилке на день рождения подарили большое чёрное пластиковое ведро с яблоками и замороженную рыбу, сообщается в паблике «SOS!!! Медведица Шилка просит о помощи!» в соцсети «ВКонтакте».



Шилка родилась в 2013 году и стала первым детёнышем у пары белых медведей Кая и Герды. Имя для медвежонка в зоопарке выбирали с помощью народного SMS-голосования. Больше всего новосибирцев отдали свои голоса за имя Шилка — в честь основателя зоопарка Ростислава Шило. Чуть менее популярным оказался вариант Олимпия. 


Герда заботилась о своем первом детеныше с особым трепетом
Герда заботилась о своем первом детеныше с особым трепетом


Шилка с первых дней жизни стала любимицей у посетителей зоопарка 
Шилка с первых дней жизни стала любимицей у посетителей зоопарка 


Когда Шилка немного подросла, её любимыми игрушками стали конусы и канистры — равно как и у её родителей.


Большинство новосибирцев решили, что самое подходящее имя для медвежонка — Шилка
Большинство новосибирцев решили, что самое подходящее имя для медвежонка — Шилка


После того, как Шилке исполнилось 11 месяцев, её отселили от мамы в отдельный вольер. Спустя несколько месяцев, в конце марта, её отправили в Японию. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть попросил посла Японии в РФ особо заботиться о медвежонке. 


Шилка стала первым белым медвежонком, родившимся в Новосибирске за последние 40 лет
Шилка стала первым белым медвежонком, родившимся в Новосибирске за последние 40 лет


Шилка начала жить в отдельном вольере с 11 месяцев
Шилка начала жить в отдельном вольере с 11 месяцев


Спустя год Шилка полностью освоилась на новом месте и порадовала своих поклонников красивыми ныряниями в воду. 



В начале этого года стало известно, что Шилке нашли жениха — белого медведя по кличке Гого. 



Сейчас Шилка живёт в вольере одна. Ее поклонники в день рождения желают медведице «счастливой медвежьей семьи». 


В начале декабря свой день рождения также отметил брат Шилки Ростик. А в конце декабря с интервалом в неделю отметили юбилеи родителей медвежат Кай и Герда. Им исполнилось по 10 лет. 

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