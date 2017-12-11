Четыре новосибирские клиники заработали миллиарды на больных горожанах

На первом месте рейтинга оказалась ГК «Мать и дитя» — в группу входит и новосибирская «Авиценна»
На первом месте рейтинга оказалась ГК «Мать и дитя» — в группу входит и новосибирская «Авиценна»

Аналитический центр Vademecum опубликовал результаты исследования «Топ-100 частных многопрофильных клиник России», где сравнил выручку медицинских центров. В рейтинг попали и новосибирские клиники.


Эксперты Vademecum проанализировали деятельность сотен частных российских клиник за 2016 год и опубликовали исследование в начале декабря 2017 года на своём сайте. Авторы уточняют, что ключевым параметром для составления «Топ-100» стала годовая выручка клиники или сети. Также аналитики разослали анкеты медицинским центрам.


«Например, мы попросили уточнить площади и мощности каждой отдельно взятой точки — наличие дневного и/или круглосуточного стационара, оборудования для лучевой диагностики, отделения стоматологии. То есть потенциал тех направлений, которые могут значительно влиять на финансовые показатели», — пишут эксперты в исследовании.


Самой успешной оказалась крупная российская сеть ГК «Мать и дитя», открывшая в этом году новый госпиталь в Новосибирске. Она заняла первое место рейтинга. 


За 2016 год сети удалось заработать более 12,17 млрд рублей (в 2015 году — более 9,5 млрд рублей).


Новый стационар с операционными, лучевой диагностикой и мощным рентгеном  обошёлся владельцам ГК «Мать и дитя» в 1,3 млрд рублей
Новый стационар с операционными, лучевой диагностикой и мощным рентгеном обошёлся владельцам ГК «Мать и дитя» в 1,3 млрд рублей


Восьмое место в рейтинге досталось сети «Медицинский центр “XXI век”», представленной в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Новгородской и Калужской областях. Выручка сети за год составила 1,2 млрд рублей (в 2015 году — около 1,17 млрд рублей).


На 42-месте оказался новосибирский Центр новых медицинских технологий (ЦНМТ), его выручка за 2016 год — 563 млн рублей (в 2015 году — 602 млн рублей). Он попал в топ-5 клиник по снижению выручки, отмечают авторы исследования.


А на 55-м месте рейтинга — новосибирская «Здравица». За 2016 год она заработала 417 млн рублей (в 2015 году — 404 млн рублей).


По информации экспертов Vademecum, в среднем каждый участник рейтинга нарастил оборот к предыдущему году на 11%.


«За счёт чего? Положительную динамику успешным операторам пока ещё обеспечивают пациенты, попадающие к частникам из государственного сектора, и перетекание платёжеспособной аудитории из одной коммерческой клиники в другую», — заключили аналитики.


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