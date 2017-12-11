Подросток пошёл под суд за избиение сотрудницы полиции

Подросток напал на инспектора ПДН в квартире у знакомых
Подросток напал на инспектора ПДН в квартире у знакомых

В Новосибирске перед судом предстанет 17-летний подросток, который избил инспектора по делам несовершеннолетних.


Происшествие случилось днём 18 октября 2017 года в Дзержинском районе.


«Инспектор по делам несовершеннолетних для профилактики пришла к несовершеннолетней, состоящей на учёте в отделе полиции. В это время девушка пила алкоголь с друзьями. Сотрудник полиции представилась, показала удостоверение и потребовала представиться присутствующих», — рассказали в прокуратуре.


В следственном управлении СКР по Новосибирской области пояснили, что в квартире было четыре человека — они отмечали день рождения. Одному из подростков не понравилось, что его попросили представиться, он отказался и в ответ ударил 40-летнюю сотрудницу полиции кулаком по лицу. После этого инспектор вышла из квартиры, но подросток пошёл за ней в подъезд и там ударил женщину по лицу ещё пять раз.


«Потерпевшая попыталась скрыться от обвиняемого в соседней квартире, но несовершеннолетний проследовал за ней и вновь нанес ей два удара рукой в голову и два удара ногой в живот», — говорят в прокуратуре.


Теперь 17-летний новосибирец предстанет перед судом за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Обвинительное заключение уже утвердил прокурор Дзержинского района Олег Бушмакин. Сейчас подросток находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело рассмотрит Дзержинский районный суд.


В ноябре Калининский районный суд Новосибирска оштрафовал на 10 тысяч рублей 53-летнего мужчину, который ударил полицейского. Мужчина был пьян, во время поездки в автобусе оскорблял других пассажиров и навязчиво пытался с ними поговорить, после чего и попал в полицию. После составления административного протокола 36-летний оперативный дежурный, не участвовавший в разбирательстве, стал провожать мужчину из отдела полиции и получил два удара по голове и по лицу.

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