В Новосибирском зоопарке поселились бородачи и земляные волки

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило поселились два земляных волка и пара бородачей — животных привезли из Казахстана.


Земляные волки относятся к семейству гиеновых 
Земляные волки относятся к семейству гиеновых 


«Земляных волков раньше в нашей коллекции не было. Этот вид вообще достаточно редок для зоологических парков», — сообщили в Новосибирском зоопарке. Животных поселили в павильоне «Тропический мир».


Несмотря на своё название, земляные волки волками не являются — они относятся к семейству гиеновых. Звери обитают в Восточной и Южной Африке. Эти хищники живут на открытых сухих равнинах, в качестве укрытий используют норы. Выбирают участки, на которых расположены термитники, так как термиты составляют основу их рациона. 


«В условиях зоопарка рацион земляных волков, конечно, меняется, но у нас есть возможность сделать его сбалансированным. Различные насекомые (сверчки, саранча и другие), немного отварной курятины или индейки, растительный корм и специальный диетический корм для псовых — вот, что будет в меню у наших земляных волков. Животным понадобилось время, чтобы привыкнуть к новому месту. Сейчас их уже можно увидеть, они всё меньше прячутся. Интересно за ними наблюдать. Изящные, непривычные для наших мест хищники», — цитирует пресс-служба зоопарка заместителя директора Ольгу Шило.


Вместе с земляными волками Алматинский зоопарк передал в Новосибирск двух хищных птиц бородачей.


Бородачи — это хищные птицы, они питаются падалью
Бородачи — это хищные птицы, они питаются падалью


«У нас уже содержится пара бородачей. Появление ещё одной пары увеличивает шансы на появление птенцов. Бородачи на протяжении долгого времени истреблялись человеком из-за ошибочного убеждения в том, что они охотятся на овец. На самом деле бородачи питаются только падалью. Это подтвердили многочисленные исследования, в том числе и наши», — пояснили в зоопарке.


В Новосибирском зоопарке бородачи живут в одном вольере с зайцами-беляками. 


Новосибирский и Алматинский зоопарки давно сотрудничают. В этот раз из Сибири в Казахстан отправили тапира, большого серого кенгуру, двух тайр и патагонских мар. 


Несмотря на наступление зимы, в Новосибирском зоопарке кипит жизнь. Многие из животных принесли потомство. Так, детёныш появился у пары чакоанских маркрасноруких тамаринов и мартышек Бразза.


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