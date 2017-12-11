На Октябрьской магистрали упал светофор

Авария произошла накануне вечером
Авария произошла накануне вечером

Перекрёсток Октябрьской магистрали и улицы Каменской в центре Новосибирска остался без светофора.


«Там было ДТП, и там светофорную стойку сбили вчера вечером, в 10 часов. Она сейчас в процессе восстановления», — рассказали НГС.НОВОСТИ в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.


Светофор упал на стороне магистрали при движении в сторону Красного проспекта.


В 11:00 на месте уже работала бригада, которая ремонтировала светофор. Корреспондент НГС.НОВОСТИ узнал на месте происшествия от рабочих, что светофор задела снегоуборочная техника.


НГС.НОВОСТИ отправили запрос в мэрию Новосибирска, чтобы там прокомментировали ситуацию.


В СМЭУ уточнили, что светофор уже поставили на место и он работает в обычном режиме.


Сейчас дорожное движение на перекрёстке регулируют автоинспекторы
Сейчас дорожное движение на перекрёстке регулируют автоинспекторы


На прошлой неделе участники аварии сломали другой светофор — недалеко от перекрёстка улицы Северной и Красного проспекта.

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