На Октябрьской магистрали упал светофор
Перекрёсток Октябрьской магистрали и улицы Каменской в центре Новосибирска остался без светофора.
«Там было ДТП, и там светофорную стойку сбили вчера вечером, в 10 часов. Она сейчас в процессе восстановления», — рассказали НГС.НОВОСТИ в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.
Светофор упал на стороне магистрали при движении в сторону Красного проспекта.
В 11:00 на месте уже работала бригада, которая ремонтировала светофор. Корреспондент НГС.НОВОСТИ узнал на месте происшествия от рабочих, что светофор задела снегоуборочная техника.
НГС.НОВОСТИ отправили запрос в мэрию Новосибирска, чтобы там прокомментировали ситуацию.
В СМЭУ уточнили, что светофор уже поставили на место и он работает в обычном режиме.
На прошлой неделе участники аварии сломали другой светофор — недалеко от перекрёстка улицы Северной и Красного проспекта.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова