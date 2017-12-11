На Октябрьской магистрали упал светофор

Авария произошла накануне вечером

Перекрёсток Октябрьской магистрали и улицы Каменской в центре Новосибирска остался без светофора.





«Там было ДТП, и там светофорную стойку сбили вчера вечером, в 10 часов. Она сейчас в процессе восстановления», — рассказали НГС.НОВОСТИ в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.





Светофор упал на стороне магистрали при движении в сторону Красного проспекта.





В 11:00 на месте уже работала бригада, которая ремонтировала светофор. Корреспондент НГС.НОВОСТИ узнал на месте происшествия от рабочих, что светофор задела снегоуборочная техника.





НГС.НОВОСТИ отправили запрос в мэрию Новосибирска, чтобы там прокомментировали ситуацию.





11:38

В СМЭУ уточнили, что светофор уже поставили на место и он работает в обычном режиме.





Сейчас дорожное движение на перекрёстке регулируют автоинспекторы





На прошлой неделе участники аварии сломали другой светофор — недалеко от перекрёстка улицы Северной и Красного проспекта.