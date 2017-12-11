В Новосибирскую область идёт похолодание до –28 градусов

Днём 14 декабря похолодает до –13...–18 градусов
Днём 14 декабря похолодает до –13...–18 градусов

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни: в Новосибирскую область идут морозы  и снегопады.


«Вчера днём Новосибирская область находилась в тёплом секторе циклона, который располагался на северо-западе Казахстана, поэтому температуры повышались днём до –1…–7 градусов. На Алтае была оттепель, там температуры повысились до +2 градусов. Это было выше нормы на 2–8 градусов», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Сегодня ночью прошёл холодный фронт, из-за чего похолодало до –7…–12 градусов. Прошли снегопады, ветер усиливался до 10–14 м/с, были метели, изморозь.


«В ближайшие двое суток мы полагаем, что снегопады возможны, но их интенсивность постепенно будет слабеть и к 14 декабря осадки прекратятся. С установлением северо-западных потоков в атмосфере усилится поступление холодных масс воздуха из районов севера Урала и Сибири на южные регионы Сибири, поэтому морозы будут усиливаться», — сообщил синоптик.


Ночные температуры ожидаются от –10…–15 градусов, а днём будет от –9 до –14 градусов. 


К 14 декабря в области похолодает: ночью ожидается до –16…–21 градусов, местами до –28 градусов, а днём будет от –13 до –18 градусов.


Первая декада декабря в Новосибирской области была теплее нормы на 1–3 градуса.

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