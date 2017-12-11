В ГИБДД рассказали о травмах 7 человек после аварии на трассе, в которой погибла девочка

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Авария случилась на встречной полосе

Автоинспекция Новосибирской области рассказала, в каком состоянии в больницу попали 7 человек после аварии в Ордынском районе.





ДТП случилось вечером накануне в 19:05 на 135-м километре трассы Новосибирск – Кочки – Павлодар. Автомобиль «Тойота Спринтер» ехал со стороны Карасука в Новосибирск, он пошёл на обгон и выехал на встречную полосу. Там «Тойота» въехала в «Ауди А6».







«Девочка 2015 года рождения, пассажирка "Ауди А6" скончалась в ЦРБ Ордынское», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.







34-летний водитель «Тойоты» получил переломы и черепно-мозговую травму, множественные ушибы. Его пассажирка — 10-летняя девочка — получила переломы, в том числе костей таза. 3-летний мальчик получил черепно-мозговую рану, сломал подбородок. 30-летняя пассажирка получила черепно-мозговую травму, а также перелом.







31-летняя пассажирка «Ауди» получила черепно-мозговую травму, ушиб мозга, перелом костей лица. 31-летний пассажир получил рваные раны, 5-летний мальчик сломал кости грудины и получил ушиб сердца.





10:04





«Видимость плохая была, "Спринтер" был в кювете, одним словом — груда металла», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ свидетельница последствий ДТП в переписке в соцсети «ВКонтакте». Девушка проезжала мимо места аварии около 20 часов.





09:51

После публикации в ГИБДД выяснили, что в «Ауди» были пристёгнуты все, кроме погибшей девочки (мальчик был в кресле).





«Девочка находилась на руках у матери на заднем пассажирском сиденье справа», — объяснили в группе пропаганды ГИБДД.





