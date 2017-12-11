На площади Маркса встали трамваи

Трамваи стояли в сторону улицы Титова
Трамваи стояли в сторону улицы Титова

Утром 11 декабря в Новосибирске на площади Маркса остановились трамваи.


По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, семь трамваев встали по улице Покрышкина в сторону улицы Титова после 8 часов утра.


Телефон диспетчерской  Левобережного трамвайного филиала Горэлектротранспорта не отвечал. По информации очевидцев в соцсетях, трамваи не могли проехать из-за неправильно припаркованного автомобиля.


По информации карты Центра управления городским автоэлектротранспортом, движение трамваев около 8:30 было уже восстановлено.


Пробки в городе после 8 утра были уже 6 баллов, а с утра самый большой затор в городе протянулся по Большевистской.

Прочтений: 8940
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (30)30
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено