На площади Маркса встали трамваи

Трамваи стояли в сторону улицы Титова

Утром 11 декабря в Новосибирске на площади Маркса остановились трамваи.







По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, семь трамваев встали по улице Покрышкина в сторону улицы Титова после 8 часов утра.





Телефон диспетчерской Левобережного трамвайного филиала Горэлектротранспорта не отвечал. По информации очевидцев в соцсетях, трамваи не могли проехать из-за неправильно припаркованного автомобиля.





08:30

По информации карты Центра управления городским автоэлектротранспортом, движение трамваев около 8:30 было уже восстановлено.





Пробки в городе после 8 утра были уже 6 баллов, а с утра самый большой затор в городе протянулся по Большевистской.