На площади Маркса встали трамваи
Утром 11 декабря в Новосибирске на площади Маркса остановились трамваи.
По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, семь трамваев встали по улице Покрышкина в сторону улицы Титова после 8 часов утра.
Телефон диспетчерской Левобережного трамвайного филиала Горэлектротранспорта не отвечал. По информации очевидцев в соцсетях, трамваи не могли проехать из-за неправильно припаркованного автомобиля.
По информации карты Центра управления городским автоэлектротранспортом, движение трамваев около 8:30 было уже восстановлено.
Пробки в городе после 8 утра были уже 6 баллов, а с утра самый большой затор в городе протянулся по Большевистской.
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Елена Громкова
Фото Стаса Соколова