Утренние пробки: 6 километров по Большевистской и две аварии на разных берегах





До 8 утра в городе случилось две аварии

Утром 11 декабря, пока утренние пробки в городе были 5 баллов, по Большевистской растянулся 6-километровый затор.





По информации сервиса Яндекс.Карты, в половину восьмого длина пробки на промежутке от Бугринского моста до Коммунального моста была 4,2 километра. К 8 часам затор достиг 6 с лишним километров.





Обстановку на дорогах в других частях города усложняли аварии. Одно ДТП очевидцы заметили на пересечении улиц Кирова и Гурьевской. По Кирова затор составил 1,5 километра, а на Гурьевской скорость упала до 5 км/ч.





Еще одна авария случилась на улице Немировича-Данченко недалеко от пересечения с улицей Сибиряков-Гвардейцев.





Дорожная обстановка в Новосибирске около 8 часов утра





Вечером в прошлую пятницу НГС.НОВОСТИ рассказывали, что в Новосибирске были сильнее всего загружены улицы Немировича-Данченко и Мочищенское шоссе.