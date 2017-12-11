Утренние пробки: 6 километров по Большевистской и две аварии на разных берегах


До 8 утра в городе случилось две аварии
До 8 утра в городе случилось две аварии

Утром 11 декабря, пока утренние пробки в городе были 5 баллов, по Большевистской растянулся 6-километровый затор.


По информации сервиса Яндекс.Карты, в половину восьмого длина пробки на промежутке от Бугринского моста до Коммунального моста была 4,2 километра. К 8 часам затор достиг 6 с лишним километров.


Обстановку на дорогах в других частях города усложняли аварии. Одно ДТП очевидцы заметили на пересечении улиц Кирова и Гурьевской. По Кирова затор составил 1,5 километра, а на Гурьевской скорость упала до 5 км/ч.


Еще одна авария случилась на улице Немировича-Данченко недалеко от пересечения с улицей Сибиряков-Гвардейцев.


Дорожная обстановка в Новосибирске около 8 часов утра
Дорожная обстановка в Новосибирске около 8 часов утра


Вечером в прошлую пятницу НГС.НОВОСТИ рассказывали, что в Новосибирске были сильнее всего загружены улицы Немировича-Данченко и Мочищенское шоссе.

Прочтений: 6230
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (32)32
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено