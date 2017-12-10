В страшном ДТП под Новосибирском погиб ребёнок

В ДТП пострадало несколько человек
В ДТП пострадало несколько человек

Вечером 10 декабря в Ордынском районе Новосибирской области случилось страшное ДТП, в котором погибла 2-летняя девочка.


Авария произошла около 19:05 на 135-м километре автодороги К-17р.


«По предварительной информации, "Тойота" двигалась в сторону Новосибирска. В условиях ограниченной видимости при обгоне грузовика, она выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем "Ауди". В результате аварии погиб ребёнок: девочка 2015 года рождения. По предварительным данным, 7 человек доставлены в больницу», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.


Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа, все детали происшествия выясняются. 


10 ноября на автодороге Р-254 «Иртыш» Toyota Land Cruiser выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Lifan. В этом ДТП пострадали пассажиры Lifan — 54-летняя женщина и полуторагодовалый ребёнок. Их с травмами разной степени тяжести доставили в больницу.


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