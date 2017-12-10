В страшном ДТП под Новосибирском погиб ребёнок

В ДТП пострадало несколько человек

Вечером 10 декабря в Ордынском районе Новосибирской области случилось страшное ДТП, в котором погибла 2-летняя девочка.







Авария произошла около 19:05 на 135-м километре автодороги К-17р.





«По предварительной информации, "Тойота" двигалась в сторону Новосибирска. В условиях ограниченной видимости при обгоне грузовика, она выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем "Ауди". В результате аварии погиб ребёнок: девочка 2015 года рождения. По предварительным данным, 7 человек доставлены в больницу», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.





Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа, все детали происшествия выясняются.





10 ноября на автодороге Р-254 «Иртыш» Toyota Land Cruiser выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Lifan. В этом ДТП пострадали пассажиры Lifan — 54-летняя женщина и полуторагодовалый ребёнок. Их с травмами разной степени тяжести доставили в больницу.





Напоминаем, что мы круглосуточно ждём от вас сообщения — теперь, чтобы сообщить нам новость, вам не нужно ждать утра — мы принимаем ваши заявки круглосуточно. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!