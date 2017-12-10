Продажи электрокаров подскочили в 3,5 раза

Продажи подержанных электрокаров в России выросли в 3,5 раза, сообщает аналитическое агентство «Автостат». За десять месяцев 2017 года реализовано 815 электрокаров с пробегом.



«Более 90% перепроданных электромобилей приходится на хэтчбеки Nissan Leaf. Затем идут автомобили Tesla Model S и Model X. Третье место занимает Mitsubishi I-MiEV», — уточнили в «Автостате».



Помимо этих основных моделей на рынке электрокаров продаются также Renault Twizy и Lada Ellada.