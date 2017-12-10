Бег с препятствиями: дети устроили забег в ползунках по «Континенту»

В забеге участвовали 60 детей
В забеге участвовали 60 детей

Сегодня в ТРЦ «Континент» прошли необычные соревнования — десятки детей в ползунках поучаствовали в забеге.


В соревнованиях приняли участие 60 детей в возрасте от шести месяцев до двух лет.


«В ТРЦ "Континент" такие забеги проводятся регулярно. Этот получился особенным — участников было гораздо больше, чем в предыдущие года. Итоги таких костюмированных соревнований подводят особенно щепетильно, потому как счет идет на миллисекунды», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ организаторы мероприятия. 


По словам организаторов, родителям было сложно удержать внимание детей: в ход шли телефоны, ключи, кошельки, пульты, игрушки и даже любимые мелодии.


«В номинации "Ползунки", где соревновались дети от 6 до 11 месяцев, победил Николай Коровайчук, он занял первое место. На втором месте расположился Данила Калюжный, на третьем — Олег Минаков. В номинации "Ходунки" соревновались дети в возрасте от 11 месяцев до 1,4 года. Места распределились следующим образом: Елизавета Устименко — 1-е место, Артём Журавлёв — 2-е место и Полина Суслова — 3-е место. Дети в возрасте от 1,5 до 2 лет выступали в номинации "Бегунки". Среди них первое место заняла Анастасия Зеленина, второе — Виктория Елескина. На третьем месте расположился Артём Котов», — приводят организаторы забега список победителей.


В начале ноября юные хоккеисты из команды «Сибсельмаш» стали обладателями юношеского Кубка мира (Kosa Mini World Cup), обыграв в финале шведскую «Тиллбергу». 


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