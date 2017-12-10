В Новосибирске выбрали самую спортивную пару города

Юлия и Александр познакомились на кастинге

В начале ноября организаторы конкурса получили 53 заявки от юношей и девушек возрастом от 18 до 27 лет, однако жюри отобрало всего десять пар. Большинство желающих пришли парами, однако будущие победители познакомились только в день подачи заявок.







"Я пришла на кастинг одна. Александр увидел меня, подошёл познакомиться и предложил участвовать вместе. Александр Пахтусов курсант военного института, он занимался пауэрлифтингом, в том числе увлекался поднятием штанги. А я учусь на втором курсе в НГУАДИ на архитектора. Всегда любила спорт, занималась танцами, растяжкой. Три года занимаюсь фитнесом, беру разные направления", — рассказал о себе и напарнике Юлия Старкова.





Целый месяц участники проходили различные этапы конкурса — сдавали нормативы, соревновались в стрельбе, играли в кёрлинг, а также участвовали в кулинарном конкурсе.







Организаторы отметили высокий уровень подготовки всех пар — разрыв по баллам был минимальным





До финала дошли только 20 человек из 53 желающих





"Главными конкурентами были семья акробатов Анастасии и Павла Маложон — они женаты, у них есть ребёнок.Они для меня навсегда останутся каким-то идеалом, к которому надо стремиться. Намного сложнее участвовать незнакомым людям, надо как-то притереться друг к другу, а семейная пара может дома ещё репетировать", — добавила студентка. По словам победительницы, самым сложным испытанием был выход на сцену — пара выходила с песочным шоу и танец с акробатическими элементам





Победители обошли даже семейные пары





Жители Новосибирска любят соревноваться в различных спортивных состязаниях и участвовать в конкурсах красоты. Сейчас самая красивая жена и мама Новосибирска Анна Шпикельман полетела на конкурс «Миссис Мира 2017» в Африку.