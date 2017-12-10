Волейбол: «Локомотив» разгромил «Динамо-ЛО»

Матч проходил в Новосибирске
Матч проходил в Новосибирске

Сегодня новосибирские волейболисты из клуба «Локомотив» на домашней площадке  одолели «Динамо-ЛО» из Ленинградской области в матче 14-го тура российской Суперлиги. Матч закончился сухой победой хозяев. 


Счет встречи составил 3:0 (25:20, 25:19, 27:25) в пользу сибиряков.


«Несмотря на то, что динамовцы в турнирной таблице чемпионата России идут в аутсайдерах, матчи против этой команды даже лидерам даются непросто. Победа получилась рабочая, трудовая, что очень важно после эмоционального матча Лиги чемпионов против другого "Динамо" — московского. "Локо" вообще много атаковал в этой встрече первым темпом, что и помогло добиться уверенной победы», — сообщается на официальной странице команды в соцсети «ВКонтакте».


На сегодняшний день «Локомотив» находится на пятом месте турнирной таблицы Чемпионата России.


«Лучшим по статистике стал Георг Грозер, набравший 16 очков, по 12 очков набрали Артем Смоляр и Ильяс Куркаев», — отмечает пресс-служба ВК «Локомотив».


20 декабря, «Локомотив» встретится с польской командой СКРА в очередном матче Лиги Чемпионов.


Новосибирские спортсмены и спортсменки сильны и в других дисциплинах. В начале декабря БК «Динамо» обыграл соперниц из «Енисея» (Красноярск). Счет встречи составил 63:57 в пользу новосибирских спортсменок. 


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