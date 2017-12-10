Мини-футбол: «Сибиряк» с разгромным счётом проиграл «КПРФ»

Матч прошёл в Москве
Матч прошёл в Москве

10 декабря в гостевом матче четвертьфинала Кубка России ПМФК «Сибиряк» уступил команде «КПРФ».


Встреча закончилась со счётом 7:3 в пользу московской команды.


Первый гол в матче забил игрок «Сибиряка» Руслан Кудзиев. После этого  новосибирцы пропустили четыре мяча в первом тайме, и ещё три — во втором. По ходу второго тайма сибиряки часто атаковали, прижимая соперников к воротам, однако им долго не удавалось сократить разрыв в счёте.


Под занавес игры новосибирцы пошли в атаку, выведя на поле пятого полевого игрока. Пользуясь численным преимуществом «Сибиряк» смог отыграть два мяча — авторами голов стали Павел Соколов и Руслан Кудзиев. 


«Расстроен, даже разочарован результатом, потому что видел, что на разминке команда была собрана, сконцентрирована. Мы очень качественно проводили разминку, видел, что команда заряжена. Но основную установку — не проиграть единоборства, не проиграть "один в один", быть очень внимательными на угловых — мы не выполнили», — цитирует главного тренера ПМФК «Сибиряк» пресс-служба клуба.


Следующий матч новосибирцы проведут 14 декабря против «Норильского Никеля».


Новосибирские спортсмены добиваются больших успехов и в других видах спорта. Так, 8 ноября стало известно, что новосибирец Максим Емелькин завоевал золотую медаль на первенстве Европы по тхэквондо ВТФ среди юниоров.


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