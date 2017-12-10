Фото: на Новосибирск опустился густой туман
Днём на Новосибирск опустился густой туман. По наблюдениям корреспондентов НГС.НОВОСТИ, он начал опускаться после 13:00, видимость — менее 300 метров.
Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах. По рекомендации МЧС, на дорогах нужно снизить скорость, отказаться от лишних обгонов и перестроений.
Ранее синоптики прогнозировали в эти выходные снегопад и метель с порывистым ветром — циклон на Новосибирскую область идёт из Казахстана и Средней Азии.
В нашем Instagram уже почти 24 тысячи подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов!
Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова