Фото: на Новосибирск опустился густой туман


Бизнес-центр «Кобра» почти не видно из-за серой пелены
Бизнес-центр «Кобра» почти не видно из-за серой пелены


Днём на Новосибирск опустился густой туман. По наблюдениям корреспондентов НГС.НОВОСТИ, он начал опускаться после 13:00, видимость — менее 300 метров.


Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах. По рекомендации МЧС, на дорогах нужно снизить скорость, отказаться от лишних обгонов и перестроений. 


Город скрылся в тумане
Город скрылся в тумане


Ранее синоптики прогнозировали в эти выходные снегопад и метель с порывистым ветром — циклон на Новосибирскую область идёт из Казахстана и Средней Азии. 

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