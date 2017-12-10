Фото: на Новосибирск опустился густой туман





Бизнес-центр «Кобра» почти не видно из-за серой пелены





Днём на Новосибирск опустился густой туман. По наблюдениям корреспондентов НГС.НОВОСТИ, он начал опускаться после 13:00, видимость — менее 300 метров.





Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах. По рекомендации МЧС, на дорогах нужно снизить скорость, отказаться от лишних обгонов и перестроений.





Город скрылся в тумане





Ранее синоптики прогнозировали в эти выходные снегопад и метель с порывистым ветром — циклон на Новосибирскую область идёт из Казахстана и Средней Азии.