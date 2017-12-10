В центре Новосибирска прошёл митинг за свободу митингов

Митинг провели в сквере на Орджоникидзе
Митинг провели в сквере на Орджоникидзе

Днём 10 декабря в сквере на улице Орджоникидзе прошёл митинг «Новосибирск за свободу митингов».


К началу акции, по оценкам корреспондента НГС.НОВОСТИ, собралось около 50 человек — они вышли с плакатами «Мы не рабы — рабы немы», «Мирные митинги — для людей, у которых есть своё мнение», «Дайте нам высказываться мирно, без оружия» и прочими.


Новосибирцы вышли на митинг с плакатами
Новосибирцы вышли на митинг с плакатами


По словам организаторов, цель митинга — потребовать от властей города соблюдать права граждан на свободу собраний, митингов, шествий и пикетов. Его провели в честь Дня прав человека, который отмечают сегодня, и в честь предстоящего Дня Конституции РФ. 


Вокруг собравшихся дежурили сотрудники полиции
Вокруг собравшихся дежурили сотрудники полиции


Жители Новосибирска регулярно проводят митинги и пикеты. На одном из последних они выступили против строительства четвёртого моста через Обь — его провели в день подписания концессионного соглашения в Москве.

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