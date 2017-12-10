РЖД начали продавать билеты за 90 дней до отправления





Раньше билет на поезд можно было купить за 2 месяца до поездки

Сегодня, 10 декабря, РЖД отрыли продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.





«Например, 11 декабря 2017 года пассажир сможет купить билет на поезд, отправляющийся 11 марта 2018 года.



Оформить билеты за 90 суток можно будет как в железнодорожных билетных кассах, так и самостоятельно на официальном сайте РЖД», — объяснили в ЗСЖД и напомнили, что раньше билеты можно было купить за 60 дней до даты отправления, а до 2016 года — за 45 дней.







В РЖД добавили, что сроки резервирования билетов увеличили по многочисленным просьбам пассажиров и что компания продолжит работу над их дальнейшим увеличением.





Также сегодня вступил в силу новый график движения поездов дальнего следования и нескольких электричек.