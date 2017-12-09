По Новосибирску проехали «Жигули» с мужчиной на капоте

Мужчина спокойно разговаривал с сидящими внутри

Вечером 9 декабря новосибирцы заметили на улицах города необычный экипаж.







Около 23:20 по улицам Ленинского района Новосибирска на капоте бордового ВАЗ-2112 прокатился мужчина. Очевидцем необычного события оказался корреспондент НГС.НОВОСТИ.





«Автомобиль двигался по улице Новогодней в сторону Сибиряков-Гвардейцев, на которою и свернул. На светофоре машина остановилась на красный свет. Сидящий на капоте парень обменялся несколькими фразами с теми, кто сидел внутри и устроился поудобней», — сообщил корреспондент НГС.НОВОСТИ.





Водитель остановился на красный свет





28 октября арт-группа из Новосибирска нашла место для копии древнегреческой скульптуры «Воина из Риаче» — скульптуру поместили на крышу «Жигулей» и стали катать по городу, чтобы показать жителям. Бронзовую скульптуру художники сделали сами.





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