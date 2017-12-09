За Краеведческим музеем появились деревянные ящики

Коробки появились 9 декабря
Коробки появились 9 декабря

9 декабря за Краеведческим музеем Новосибирска появились большие деревянные коробки. В ящиках находится лёд, из которого будут вырезаться ледовые скульптуры. 


В этом году ледовый городок планируют оформить в стиле брендбуков к 125-летию города. 


«За основу дизайна взято соединение авангардной стилистики с элементами ретро — коллажи, архивные фото. Стиль становится мягким, немного игрушечным, отсылающим к детству, истории города», — рассказывала начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова.


Напомним, что к празднованию Нового года на главной площади города поставят ёлку, ледовый лабиринт, горки и детскую зону, а на площадке около краеведческого музея пройдёт фестиваль снежных скульптур. На отрезке улицы Ленина, который станет пешеходным, поставят торговые павильоны, декорированные празднично и в одном стиле. А главный городской каток переместится с площади Ленина в Центральный парк.


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