Битва в Сибири: Миша Алоян побил соперника из Никарагуа

Михаил Алоян и Эрмогенес Кастильо

Вечером 9 декабря в Кемерове новосибирский боксёр Миша Алоян провёл бой против никарагуанца Эрмогенеса Кастильо.







Бой за титул чемпиона WBC Silver в первом легчайшем весе прошёл в Дворце спорта в Кемерове — для Михаила Алояна это был третий профессиональный бой.







Первый свой бой Алоян тоже провёл в Кемерово, а затем на Красной площади завоевал серебряный пояс WBC. Любопытно, что оба его предыдущих соперника тоже были из Никарагуа – Ядер Кардоса и Марвин Солано. 22-летний Эрмогенес Кастильо на семь лет младше Алояна, но провёл больше боёв на большом ринге: на его счету 12 побед подряд, 4 из которых — нокаутами.





Бой Алояна и Кастильо





Поединок состоял из 10 раундов, он завершился после 10 часов вечера по Новосибирску. Переломным моментом боя стал 7-ой раунд, в котором Михаил Алоян провёл несколько удачных атак. По решению судей, победил боксёр из Новосибирска. Поражение от Алояна стало первым в карьере никарагуанца.





«Много теплых слов хочется сказать, но в первую очередь спасибо за поддержку! Вы самая большая медаль для спортсмена! Это очень дорогая победа и я приобрёл большой опыт», — сказал Миша Алоян после боя.

Медали Михаила Алояна





Михаил Алоян — бронзовый призер Олимпиады в Лондоне в 2012 году и серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Однако результаты последней Олимпиады спортивный арбитражный суд в Лозанне аннулировал в прошедшем июне.





Напоминаем, что мы круглосуточно ждём от вас сообщения — теперь, чтобы сообщить нам новость, вам не нужно ждать утра — мы принимаем ваши заявки круглосуточно. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!