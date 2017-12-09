Битва в Сибири: Миша Алоян побил соперника из Никарагуа

Михаил Алоян и Эрмогенес Кастильо
Михаил Алоян и Эрмогенес Кастильо

Вечером 9 декабря в Кемерове новосибирский боксёр Миша Алоян провёл бой против никарагуанца Эрмогенеса Кастильо.


Бой за титул чемпиона WBC Silver в первом легчайшем весе прошёл в Дворце спорта в Кемерове — для Михаила Алояна это был третий профессиональный бой.


Первый свой бой Алоян тоже провёл в Кемерово, а затем на Красной площади завоевал серебряный пояс WBC. Любопытно, что оба его предыдущих соперника тоже были из Никарагуа – Ядер Кардоса и Марвин Солано. 22-летний Эрмогенес Кастильо на семь лет младше Алояна, но провёл больше боёв на большом ринге: на его счету 12 побед подряд, 4 из которых — нокаутами. 


Бой Алояна и Кастильо
Бой Алояна и Кастильо


Поединок состоял из 10 раундов, он завершился после 10 часов вечера по Новосибирску. Переломным моментом боя стал 7-ой раунд, в котором Михаил Алоян провёл несколько удачных атак. По решению судей, победил боксёр из Новосибирска. Поражение от Алояна стало первым в карьере никарагуанца.


«Много теплых слов хочется сказать, но в первую очередь спасибо за поддержку! Вы самая большая медаль для спортсмена! Это очень дорогая победа и я приобрёл большой опыт», — сказал Миша Алоян после боя.

Медали Михаила Алояна
Медали Михаила Алояна


Михаил Алоян — бронзовый призер Олимпиады в Лондоне в 2012 году и серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Однако результаты последней Олимпиады спортивный арбитражный суд в Лозанне аннулировал в прошедшем июне.


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