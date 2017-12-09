Скорая увезла двух раненых новосибирцев с аварии на «Телецентре»

В аварии на «Телецентре» пострадали двое человек 
В аварии на «Телецентре» пострадали двое человек 

Сегодня вечером у остановки «Телецентр» в Ленинском районе Новосибирска столкнулись автомобили марки Toyota — пострадали двое человек из «Тойоты Короллы».


«Авария рядом с остановкой “Телецентр”. Проезжала карета реанимации, стоит “ГАЗель” МАСС», — сообщил в редакцию НГС.НОВОСТИ очевидец ДТП. По его словам, около 20:15 на месте аварии дежурили экипажи ГИБДД, муниципальной аварийно-спасательной службы и скорой помощи. Кроме того, из-за аварии остановились троллейбусы на улице Титова.


По оперативной информации начальника МАСС Дмитрия Фокина, в ДТП столкнулись джип Toyota и Toyota Corolla.


Из-за аварии остановились даже троллейбусы, сообщает очевидец
Из-за аварии остановились даже троллейбусы, сообщает очевидец


«На месте скорая помощь была. Зажаты люди не были, поэтому их в свободном доступе извлекли. Когда прибыли на место — обеспечили противопожарную безопасность», — уточнил начальник спасательной службы.


По его словам, в ДТП пострадали двое человек, которые находились в Toyota Corolla: скорая увезла в больницы 27-летнего мужчину и 53-летнюю женщину.


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