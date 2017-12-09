«Сибирь» против «Магнитки»: проиграли по буллитам

Матч прошёл в Магнитогорске

Сегодня, 9 декабря, в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» из Новосибирска уступила магнитогорскому «Металлургу» со счётом 3:2.







Новосибирцы пропустили в начале матча, на третьей минуте шайбу забросил Андрей Чибисов.





После этого «Сибирь» ещё какое-то пыталась отыграться, и на 19-й минуте вратарь «Металлурга» пропустил первый гол. Автором шайбы стал Андрей Ермаков, который удачно завершил передачу Степана Санникова.





В начале второго периода «Сибирь» вышла вперёд: на 32-й минуте ворота «Магнитки» поразил Александр Бергстрём.





Спустя минуту хоккеисты «Металлурга» отыгрались. Ворота, которые защищал Александр Салак поразил нападающий из Магнитогорска Никита Пивцакин.





В оставшееся основное время хоккеисты обеих команд устремлялись в контратаки, но добиться изменений в счёте не смогли. Матч перешёл в овертайм. Но и дополнительное время не привнесло никаких изменений в счёт.







Итог игры решался в серии буллитов. Игроки ХК «Сибирь» не реализовали ни одного броска, и уступили «Магнитке» со счётом 3:2.







Лучшие моменты матча





Ворота защищал Александр Салак, но в серии буллитов его сменил Алексей Красиков.





Для «Сибири» поражение от «Металлурга» стало шестым подряд — до этого новосибирцы провели четыре игры на выезде и одну дома. Они проиграли минскому «Динамо», хельсинкскому «Йокериту», московскому «Динамо», ярославскому «Локомотиву» и магнитогорскому «Металлургу»





Напоминаем, что мы круглосуточно ждём от вас сообщения — теперь, чтобы сообщить нам новость, вам не нужно ждать утра — мы принимаем ваши заявки круглосуточно. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!