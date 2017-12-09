Умер актёр, сыгравший Мюллера в «Семнадцать мгновений весны»

Леонид Броневой сыграл Мюллера в телефильме «Семнадцать мгновений весны»
Леонид Броневой сыграл Мюллера в телефильме «Семнадцать мгновений весны»

Утром 9 декабря в Москве умер народный артист СССР Леонид Броневой. Ему было 89 лет, сообщает ТАСС.


«Леонид Сергеевич скончался сегодня в больнице в Москве после тяжелой болезни», — цитирует издание директора московского театра «Ленком» Марка Варашавера.


По словам директора театра, Леонид Броневой скончался в 7:30 утра в больнице, после тяжёлой болезни. Прощание с артистом пройдёт в театре «Ленком».


«Смерть Леонида Броневого — большая потеря для театра, громадная», — передаёт слова Вершавера ТАСС.


Актёра похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. 


Леонид Броневой родился 17 декабря 1928 года. Он полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат Государственных премий. Напомним, актёр много играл в театре и кино, среди самых известных картин с его участием — «Семнадцать мгновений весны», «Тот самый Мюнхаузен», «Покровские ворота», «Формула любви» и  многие другие.


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