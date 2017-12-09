Глянцевые девушки: сибирские модельеры показали свои самые красивые платья

Организаторы выбрали лучших дизайнеров из десятков подавших заявки
Организаторы выбрали лучших дизайнеров из десятков подавших заявки

Вечером 9 декабря в новосибирском лофте «Мельница» прошёл показ нарядных платьев сибирских дизайнеров. Лучшие моменты дефиле — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.


Заявки на участие в конкурсе «Глянец» подали 40 дизайнеров в возрасте от 18 до 30 лет, но только 10 модельеров из Новосибирска, Омска и Казани смогли пробиться в финал, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ специалист по работе с молодёжью центра «Содружество» (организатор конкурса) Евгения Власова.


На конкурсе дизайнеры показали свои самые красивые наряды
На конкурсе дизайнеры показали свои самые красивые наряды


Главным экспертом жюри стала известная сибирячка, дизайнер Ольга Бузыцкая
Главным экспертом жюри стала известная сибирячка, дизайнер Ольга Бузыцкая


«Это возможность молодым начинающим дизайнерам заявить о себе, показать результат своего творчества широкой публике. Финалистов выбирала, отсматривала каждую коллекцию председатель жюри, известный fashion-дизайнер и основатель своего дома моды — Ольга Бузыцкая», — пояснила представитель оргкомитета.


Дизайнеры сражались в нескольких номинациях
Дизайнеры сражались в нескольких номинациях


Новинкой были дефиле костюмов в русском стиле
Новинкой были дефиле костюмов в русском стиле


По словам Евгении Власовой, в коллекциях участников будет учитываться новизна, цветовое решение, оригинальность ткани, пластика силуэта, а также практичность, удобство и качество пошива. В этом году на конкурсе впервые была установлена тема «A la Russe» (русский стиль).


В основном, наряды были для девушек, но некоторые смелые дизайнеры представили костюмы и для мужчин
В основном, наряды были для девушек, но некоторые смелые дизайнеры представили костюмы и для мужчин


Итоги конкурса станут известны чуть позже
Итоги конкурса станут известны чуть позже


Гран-при конкурса — фотосессия нарядов и публикация в глянцевом журнале
Гран-при конкурса — фотосессия нарядов и публикация в глянцевом журнале


Итоги конкурса и имена победителей будут известны чуть позже, пообещали организаторы. По информации из положения о конкурсе, главным призом станут профессиональная фотосессия коллекции и публикация в глянцевом журнале.


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