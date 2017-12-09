Глянцевые девушки: сибирские модельеры показали свои самые красивые платья

Организаторы выбрали лучших дизайнеров из десятков подавших заявки

Вечером 9 декабря в новосибирском лофте «Мельница» прошёл показ нарядных платьев сибирских дизайнеров. Лучшие моменты дефиле — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.







Заявки на участие в конкурсе «Глянец» подали 40 дизайнеров в возрасте от 18 до 30 лет, но только 10 модельеров из Новосибирска, Омска и Казани смогли пробиться в финал, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ специалист по работе с молодёжью центра «Содружество» (организатор конкурса) Евгения Власова.







На конкурсе дизайнеры показали свои самые красивые наряды





Главным экспертом жюри стала известная сибирячка, дизайнер Ольга Бузыцкая





«Это возможность молодым начинающим дизайнерам заявить о себе, показать результат своего творчества широкой публике. Финалистов выбирала, отсматривала каждую коллекцию председатель жюри, известный fashion-дизайнер и основатель своего дома моды — Ольга Бузыцкая», — пояснила представитель оргкомитета.







Дизайнеры сражались в нескольких номинациях





Новинкой были дефиле костюмов в русском стиле





По словам Евгении Власовой, в коллекциях участников будет учитываться новизна, цветовое решение, оригинальность ткани, пластика силуэта, а также практичность, удобство и качество пошива. В этом году на конкурсе впервые была установлена тема «A la Russe» (русский стиль).







В основном, наряды были для девушек, но некоторые смелые дизайнеры представили костюмы и для мужчин





Итоги конкурса станут известны чуть позже





Гран-при конкурса — фотосессия нарядов и публикация в глянцевом журнале





Итоги конкурса и имена победителей будут известны чуть позже, пообещали организаторы. По информации из положения о конкурсе, главным призом станут профессиональная фотосессия коллекции и публикация в глянцевом журнале.







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