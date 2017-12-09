Художники начали разыскивать старые и милые ёлочные игрушки
Вечером 9 декабря на улице Советской в Новосибирске начал работу новогодне-рождественский арт-салончик «Леденец» — там можно купить картины или принести художникам старые игрушки для ёлки.
Арт-салончик открылся в мастерской новосибирской художницы Тамары Грицюк — вместе с ней над созданием салончика трудились коллеги-художники Елена Бертолло и Михаил Казаковцев.
«Открывается салончик для того, чтобы люди пообщались — в основном для этого — и конечно, можно посмотреть выставку и приобрести с этой выставки наши работы», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Елена Бертолло.
По её словам, на выставке представлены около 50-60 картин на различную тематику — не только посвящённые Новому году и Рождеству.
Художники планируют открыть 23 декабря выставку винтажных ёлочных игрушек и просят горожан приносить старые необычные украшения в арт-салончик. Елена Бертолло заверила, что с ними будут обращаться очень бережно и вернут до 31 декабря.
«Леденец» работает на улице Советской, 79а.
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Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова