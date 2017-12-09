Художники начали разыскивать старые и милые ёлочные игрушки

Арт-салончик открылся накануне Нового года на улице Советской
Арт-салончик открылся накануне Нового года на улице Советской

Вечером 9 декабря на улице Советской в Новосибирске начал работу новогодне-рождественский арт-салончик «Леденец» — там можно купить картины или принести художникам старые игрушки для ёлки.


Арт-салончик открылся в мастерской новосибирской художницы Тамары Грицюк — вместе с ней над созданием салончика трудились коллеги-художники Елена Бертолло и Михаил Казаковцев.


«Открывается салончик для того, чтобы люди пообщались — в основном для этого — и конечно, можно посмотреть выставку и приобрести с этой выставки наши работы», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Елена Бертолло. 


В «Леденце» выставлены на продажу десятки картин. Также художники ждут от горожан винтажных ёлочных украшений
В «Леденце» выставлены на продажу десятки картин. Также художники ждут от горожан винтажных ёлочных украшений


По её словам, на выставке представлены около 50-60 картин на различную тематику — не только посвящённые Новому году и Рождеству.


Арт-салончик работает «по звонку»: чтобы туда попасть, лучше заранее предупредить художников (их легко найти в социальных сетях) 
Арт-салончик работает «по звонку»: чтобы туда попасть, лучше заранее предупредить художников (их легко найти в социальных сетях) 


Художники планируют открыть 23 декабря выставку винтажных ёлочных игрушек и просят горожан приносить старые необычные украшения в арт-салончик. Елена Бертолло заверила, что с ними будут обращаться очень бережно и вернут до 31 декабря.


«Леденец» работает на улице Советской, 79а.


Читайте также:


В Новосибирске уже открылись первые новогодние базары, а горожане начали наряжать ёлки дома и в офисах.  

Прочтений: 264
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено