Художники начали разыскивать старые и милые ёлочные игрушки

Арт-салончик открылся накануне Нового года на улице Советской

Вечером 9 декабря на улице Советской в Новосибирске начал работу новогодне-рождественский арт-салончик «Леденец» — там можно купить картины или принести художникам старые игрушки для ёлки.







Арт-салончик открылся в мастерской новосибирской художницы Тамары Грицюк — вместе с ней над созданием салончика трудились коллеги-художники Елена Бертолло и Михаил Казаковцев.







«Открывается салончик для того, чтобы люди пообщались — в основном для этого — и конечно, можно посмотреть выставку и приобрести с этой выставки наши работы», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Елена Бертолло.







В «Леденце» выставлены на продажу десятки картин. Также художники ждут от горожан винтажных ёлочных украшений





По её словам, на выставке представлены около 50-60 картин на различную тематику — не только посвящённые Новому году и Рождеству.







Арт-салончик работает «по звонку»: чтобы туда попасть, лучше заранее предупредить художников (их легко найти в социальных сетях)





Художники планируют открыть 23 декабря выставку винтажных ёлочных игрушек и просят горожан приносить старые необычные украшения в арт-салончик. Елена Бертолло заверила, что с ними будут обращаться очень бережно и вернут до 31 декабря.







«Леденец» работает на улице Советской, 79а.







Читайте также:







В Новосибирске уже открылись первые новогодние базары, а горожане начали наряжать ёлки дома и в офисах.