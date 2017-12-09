«Лада» разбилась о столб у Бугринского моста из-за гололёда

Водитель не справился с управлением и налетел на столб
Водитель не справился с управлением и налетел на столб

Сегодня днём на улице Ватутина в Новосибирске LADA Priora сильно разбилась о столб — вероятно, машину занесло из-за гололёда.


«Лада» ехала по улице Ватутина со стороны улицы Немировича-Данченко. Авария произошла в 16:20, рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас» по переписке «ВКонтакте».

 

«Водитель не смог справиться с управлением при повороте на развязку Бугринского моста. В результате аварии пассажир "Приоры" разбил лоб, но обращаться к медикам не стал», 


— описали ДТП в «Автоспасе».


Из-за аварии пассажир «Лады» разбил лоб
Из-за аварии пассажир «Лады» разбил лоб


По словам специалистов, на дороге был гололёд и водитель мог не справиться с управлением из-за него.


На этой неделе водитель Mercedes так же не справился с управлением и врезался в световую опору. В ДТП пострадал водитель автомобиля — он сломал ногу.  

Прочтений: 2945
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (37)37
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено