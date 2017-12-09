«Лада» разбилась о столб у Бугринского моста из-за гололёда

Водитель не справился с управлением и налетел на столб

Сегодня днём на улице Ватутина в Новосибирске LADA Priora сильно разбилась о столб — вероятно, машину занесло из-за гололёда.







«Лада» ехала по улице Ватутина со стороны улицы Немировича-Данченко. Авария произошла в 16:20, рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас» по переписке «ВКонтакте».





«Водитель не смог справиться с управлением при повороте на развязку Бугринского моста. В результате аварии пассажир "Приоры" разбил лоб, но обращаться к медикам не стал»,





— описали ДТП в «Автоспасе».







Из-за аварии пассажир «Лады» разбил лоб





По словам специалистов, на дороге был гололёд и водитель мог не справиться с управлением из-за него.







На этой неделе водитель Mercedes так же не справился с управлением и врезался в световую опору. В ДТП пострадал водитель автомобиля — он сломал ногу.

