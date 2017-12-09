«Это гора лжи»: артист Райкин ответил на обвинения в корысти на встрече в Новосибирске

На встрече в «Глобусе» Константин Райкин затронул болезненную тему с финансами своего театра
На встрече в «Глобусе» Константин Райкин затронул болезненную тему с финансами своего театра

Днём 9 декабря в новосибирском театре «Глобус» прошла творческая встреча известного артиста Константина Райкина, который приехал на гастроли со спектаклем «Человек из ресторана». В начале встречи он сам заговорил о своей зарплате.


На закрытую встречу с Константином Райкиным пришли около 80 приглашённых новосибирцев: артистов, студентов театрального института и журналистов. В начале встречи Райкин признался в любви к новосибирскому «Глобусу» и стартовавшему на этой неделе Рождественскому фестивалю искусств, на который он приехал с гастролями.


Затем Константин Райкин поделился мнением о публикациях в СМИ насчёт финансового скандала, в котором оказался его театр «Сатирикон», подчеркнув, что эта тема для него болезненная.


«Я сам скажу сразу и давайте закроем этот вопрос. Дело в том, что я никакого никогда отношения к бизнесу не имел, я вообще не бизнесмен и никогда этим не занимался. Это одна из таких гор лжи, которые наши средства массовой информации — жёлтые — используют. Это некие досужие разговоры… 


У меня есть два источника моего благосостояния — состояния блага, моей зарплаты — это театр мой и моя концертная деятельность, это всегда было так, у меня нет никакого бизнеса, это всё документально проверяется», — пожаловался новосибирцам Константин Райкин.


Встреча прошла до сегодняшнего спектакля «Человек из ресторана» в театре «Глобус». Фото Виктора Дмитриева
Встреча прошла до сегодняшнего спектакля «Человек из ресторана» в театре «Глобус». Фото Виктора Дмитриева


Как ранее сообщал РБК со ссылкой на главу Министерства культуры Владимира Мединского, между театром и Минкультом возник конфликт «из-за денег и касается только финансовой и хозяйственной деятельности» театра, в которой якобы нашли нарушения.


Несколько лет назад Константин Райкин уже приезжал на Рождественский фестиваль искусств в Новосибирск, но и в тот раз не обошлось без критики — артисту не понравилось здание консерватории без ремонта («это такое пахнущее неухоженностью помещение»). Осенью 2017 года в здании всё же начался ремонт — Минкульт выделил на него 18,5 миллиона рублей

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