Толпа новосибирцев выстроилась к новому магазину уценённой брендовой одежды
Первый в Новосибирске магазин сети Familia начал работать сегодня, 9 декабря, в торгово-развлекательном комплексе «Аура» — на открытие пришли сотни горожан.
Магазин площадью 1100 квадратных метров разместился на третьем этаже — в крыле, выходящем к улице Военная. К 11:00 — моменту официального открытия — у дверей собрались несколько десятков людей, но после того, как покупателей стали пускать внутрь, их количество резко увеличилось.
В сети Familia свой формат определяют английским термином off-price магазин, то есть торговлю по минимальным (для конкретного типа продукта или бренда) ценам.
Как пояснил НГС.НОВОСТИ директор по развитию розничной сети Familia Александр Гришак, снижение цен достигается, прежде всего, прямыми закупками товара у производителей и компаний — владельцев брендов.
По словам директора по развитию, низкая цена бывает, например, из-за перепроизводства, когда владелец бренда понимает, что уже точно не продаст эти товары. Также у брендов бывают коллекции, продажи которых не оправдали ожидания, объяснил Александр Гришак.
«У нас был случай, когда один из брендов по ошибке отправил в Южный Китай партию одежды крупных размеров, для которой там просто физически не было покупателей», — вспоминает Гришак.
«У нас бывают и "коллекции из будущего" — это вещи, которые брендом уже произведены, но компания не торопится выпускать их на рынок, поскольку и последние коллекции продаются плохо из-за кризиса», — пояснил он.
По словам представителя Familia, поскольку формат магазина off-price почти не позволяет фиксировать внимание на каких-то отдельных моделях, то можно отправить в сети такого типа новые вещи, которые там просто не будут бросаться в глаза. Это значит, лояльные к бренду покупатели все равно купят их в фирменных магазинах, когда эти модели там появятся, объясняют в магазине.
В новосибирском магазине Famiia сейчас представлены порядка 1000 брендов одежды, обуви и предметов домашнего обихода (всего около 40 тысяч наименований). Всего же в сети можно встретить товары 3000 брендов.
В магазине Familia товары размещены достаточно плотно, при этом конкретные модели могут быть представлены в ограниченном количестве размеров. Весь товар размещен в торговом зале.
В торговом зале нет деления по брендам — только на виды (брюки, рубашки, куртки), поэтому вещи дорогих марок могут соседствовать с масс-маркетом.
Особенность Familia ещё и в том, что на каждом ценнике указана и «цена в других магазинах», то есть, вероятнее всего, цена в фирменных магазинах.
Кроме одежды и обуви в Familia можно купить посуду, предметы интерьера и игрушки, однако эти товары занимают небольшую часть магазина.
В магазине покупателям предлагают тележки и сетки, как в супермаркетах. По всей видимости, руководство предполагает, что покупки не поместятся просто в руках. По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, некоторые покупатели действительно подходили к кассе с десятком вещей.
Формат дисконтной торговли одеждой известен в Новосибирске давно. Здесь, например, работает сеть магазинов с похожим названием «Фэмили», однако в Familia подчеркивают, что этот ритейлер не имеет к ним отношения. В «Фэмили» (официальное название сейчас Family outlet — сейчас в Новосибирске 14 магазинов) также можно купить товары известных брендов со скидками. Однако эта сеть делает ставку именно на торговлю дешевой одеждой (вне зависимости от того, какой ярлык на ней нашит). Такой же подход у сети «Планета» (13 магазинов).
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Стас Соколов
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