Толпа новосибирцев выстроилась к новому магазину уценённой брендовой одежды

К магазину выстроилась очередь

Первый в Новосибирске магазин сети Familia начал работать сегодня, 9 декабря, в торгово-развлекательном комплексе «Аура» — на открытие пришли сотни горожан.







Магазин площадью 1100 квадратных метров разместился на третьем этаже — в крыле, выходящем к улице Военная. К 11:00 — моменту официального открытия — у дверей собрались несколько десятков людей, но после того, как покупателей стали пускать внутрь, их количество резко увеличилось.





Когда покупателей стали пускать внутрь — очередь ещё больше выросла





В сети Familia свой формат определяют английским термином off-price магазин, то есть торговлю по минимальным (для конкретного типа продукта или бренда) ценам.





Как пояснил НГС.НОВОСТИ директор по развитию розничной сети Familia Александр Гришак, снижение цен достигается, прежде всего, прямыми закупками товара у производителей и компаний — владельцев брендов.





По словам директора по развитию, низкая цена бывает, например, из-за перепроизводства, когда владелец бренда понимает, что уже точно не продаст эти товары. Также у брендов бывают коллекции, продажи которых не оправдали ожидания, объяснил Александр Гришак.





Для покупок в магазине предусмотрены вместительные корзинки и даже тележки





«У нас был случай, когда один из брендов по ошибке отправил в Южный Китай партию одежды крупных размеров, для которой там просто физически не было покупателей», — вспоминает Гришак.





Цена туфель с бантами марки Fornarina в интернет-магазине lookbuck.com — 3600 рублей (правда, сейчас этой модели уже нет в наличии). В Familia они продаются за 1759 рублей





«У нас бывают и "коллекции из будущего" — это вещи, которые брендом уже произведены, но компания не торопится выпускать их на рынок, поскольку и последние коллекции продаются плохо из-за кризиса», — пояснил он.





По словам представителя Familia, поскольку формат магазина off-price почти не позволяет фиксировать внимание на каких-то отдельных моделях, то можно отправить в сети такого типа новые вещи, которые там просто не будут бросаться в глаза. Это значит, лояльные к бренду покупатели все равно купят их в фирменных магазинах, когда эти модели там появятся, объясняют в магазине.





Мужские джинсы Alcott в интернет-магазине La Moda стоят в среднем 2600–2800 рублей





В новосибирском магазине Famiia сейчас представлены порядка 1000 брендов одежды, обуви и предметов домашнего обихода (всего около 40 тысяч наименований). Всего же в сети можно встретить товары 3000 брендов.







И интернет-магазине lookbuck.com такой пуховик стоит сейчас 10 499 рублей. В Familia его продают за 5829 рублей





В магазине Familia товары размещены достаточно плотно, при этом конкретные модели могут быть представлены в ограниченном количестве размеров. Весь товар размещен в торговом зале.







Рубашки Trussardi стоят 12 тысяч рублей в магазинах бренда. В Familia их можно найти за 2749 рублей





В торговом зале нет деления по брендам — только на виды (брюки, рубашки, куртки), поэтому вещи дорогих марок могут соседствовать с масс-маркетом.





Точно такая же рубашка в интернет-магазине truvor.su сейчас стоит 2450 рублей





Спортивные костюмы серии Porsche Designe by Adidas на сайте самого Adidas стоят около 9700 рублей





Особенность Familia ещё и в том, что на каждом ценнике указана и «цена в других магазинах», то есть, вероятнее всего, цена в фирменных магазинах.





В Familia можно купить не только одежду, но и посуду





Кроме одежды и обуви в Familia можно купить посуду, предметы интерьера и игрушки, однако эти товары занимают небольшую часть магазина.







Эти барашки стоят по 769 рублей. В Familia утверждают, что их «обычная» цена — 2090 рублей, но понять, насколько это соответствует истине трудно — производитель не указан





В магазине покупателям предлагают тележки и сетки, как в супермаркетах. По всей видимости, руководство предполагает, что покупки не поместятся просто в руках. По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, некоторые покупатели действительно подходили к кассе с десятком вещей.







Формат дисконтной торговли одеждой известен в Новосибирске давно. Здесь, например, работает сеть магазинов с похожим названием «Фэмили», однако в Familia подчеркивают, что этот ритейлер не имеет к ним отношения. В «Фэмили» (официальное название сейчас Family outlet — сейчас в Новосибирске 14 магазинов) также можно купить товары известных брендов со скидками. Однако эта сеть делает ставку именно на торговлю дешевой одеждой (вне зависимости от того, какой ярлык на ней нашит). Такой же подход у сети «Планета» (13 магазинов).





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