Новосибирцы забрали домой красивых котиков с тяжёлой жизнью

Кошка Радуга — участница выставки

Сегодня в Новосибирске проходит выставка-раздача кошек и собак «Искры добра» — уже пять животных нашли себе новый дом.







В акции участвуют 20 животных — кошки и собаки разных возрастов, есть щенки и котята, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель организации помощи животным «Кошкино лукошко» Алёна Мезенцева.







По словам организаторов акции, раньше у животных была тяжёлая жизнь.







У кошек и собак была непростая жизнь до того, как они попали к волонтёрам





«Кто-то с подвалов, кто-то — на улице замерзающие [были], кого-то в приюты подкидывали, кто-то был в тяжёлом состоянии… Естественно, эти животные уже пролечены, стерилизованы, привиты, чипированы и сейчас ищут дом», — пояснила руководитель организации.







Кошка Тося тоже мечтает о новом хозяине





За первый час выставки пять животных уже нашли себе хозяев.







На акции волонтёры также собирают посылки в приют (корма, игрушки, миски, лотки и поводки), а также предлагают сфотографироваться «за символическое пожертвование» с чёрным лисом Марселем.







Животным помогает черный лис — с ним можно сфотографироваться





Акция «Искры добра» будет идти в Центре гражданско-патриотического воспитания имени Александра Невского (улица Большевистская, 175/6) сегодня до 17:00. Вход на выставку свободный.





Ранее в новосибирском лофте «Подземка» прошла выставка бездомных кошек и собак «Варежка» — к некоторым животным даже выстраивались очереди. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ узнали трогательные и драматичные истории животных.

